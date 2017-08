Foto: muratart, Shutterstock

Eclipsele actioneaza precum un vant care matura in calea tot ceea ce este trecut, ofilit, nu-si mai are locul si nu este bine ancorat. Reprezinta un prilej de a ne face curatenie - in fiecare coltisor al vietii noastre, de la dulap la relatii, de a ne reseta si a imbratisa noi inceputuri.

Desi in societatea moderna traim rupti de ciclurile naturale, acestea continua sa ne influenteze. Nu intamplator, multi oameni se plang de insomnii sau de stari de agitatie in noptile cu luna plina. Stramosii nostri cunosteau aceste cicluri si le integrau in existenta lor. Poti face si tu acest lucru.

Eclipsele nu sunt doar fenomene astrologice pe care le vedem (sau nu) pe cer dar si puternice portaluri energetice. Acestea reprezinta prilejuri de a evolua si de a ne crea viata in mod constient.

August vine cu doua eclipse. Una partiala de luna plina pe 7 august si o eclipsa totala de soare pe 21 august. Se spune ca este bine sa faci curatenia necesara si sa lucrezi cu tine insati inainte de eclipse, altfel acestea o vor face pentru tine si nu neaparat in modul cel mai placut.

Despre eclipsa partiala de luna Elizabeth Peru, ghid spiritual, spune ca reprezinta un prag catre doua saptamani de oportunitati uriase. De asemenea, o astfel de eclipsa a mai avut loc in 1999. Este un moment in care intuitia iti spune ce schimbari ai nevoie sa faci in viata ta. Gandeste-te la asta, fa-ti o lista si incepe sa actionezi fara intarziere. Este un moment potrivit sa renunti la ceea ce este vechi si nu iti mai foloseste, in special aspecte care sunt legate de anul 1999.