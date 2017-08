Foto: karelnoppe, Shutterstock

Exista cristale care corespund semnelor zodiacale dar si tipurilor de personalitate si starilor noastre. Spune-mi, asadar, cine esti, sa iti spun ce cristal primesti.

1. Iti place sa le faci pe plac celorlalti: lapis lazuli, turcoaz si amazonit.

Iti este aproape imposibil sa spui nu si urasti ideea de a dezamagi pe cineva. Prin urmare, esti frecvent in situatia in care faci lucruri pe care nu vrei sa le faci, iti musti limba si traiesti o viata de regret. In cazul acesta, ai nevoie de cristale care te pot ajuta sa spui ceea ce gandesti precum lapis lazuli, turcoaz sau amazonit. Poarta-le la tine sub forma de colier.

Daca a fi tot timpul in compania altora te incarca si ai calendarul virtual plin de intalniri, incerci clase noi la sala de fitness sau explorezi cele mai noi puncte de atractie din oras, ai nevoie de impamantare si claritate. Citrinul iti poate aduce o capacitate de concentrare sporita, succes si abundenta. Ochiul tigrului te face mai atenta si te ajuta sa vezi lucrurile in profunzime.

3. Esti sceptica: onix si obsidian.

Exista chiar un cristal pentru sceptici. Cristalele te pot ajuta atunci cand scepticismul te tine pe loc, impiedicandu-te sa vezi oportunitatile de frica sau nervozitate. Cristalele precum onixul si obsidianul curata vibratiile negative si negativitatea, eliminand gandurile si comportamentele dureroase din viata ta.