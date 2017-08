foto: Petar Paunchev, Shutterstock

Da, chiar asa. De folosire a naturii. Natura este unul dintre cele mai puternice rezervoare de energie la care avem acces in mod gratuit. Nu intamplator, atunci cand revii dint-o vacanta petrecuta in mijlocul naturii, te simti energizata si te intrebi unde au disparut zece ani de pe fata ta.

In calatoriile mele am observat ca majoritatea oamenilor isi pastreaza comportamentul de la oras chiar si atunci cand se afla in mijlocul celor mai frumoase peisaje. Vorbesc tare si mult, isi verifica telefoanele mobile si se opresc doar pret de un selfie. Ca si cum singurul lor obiectiv este sa mai adauge cateva poze pe profilul lor de Facebook. Conexiunea lor cu natura este redusa. Iata trei sugestii care te vor ajuta sa profiti la maxim de timpul petrecut in afara orasului.

Chiar daca esti intr-un grup, rezerva-ti 15-20 de minute pe care sa le petreci de una singura in natura. Tentatia de a conversa cu ceilalti sau disparitia buriajului vocilor lor iti va permite sa te concentrezi asupra mediului inconjurator si sa te conectezi cu acesta. Cu fiecare pas si fiecare respiratie, absoarbe pacea si armonia padurii, plajei (desigur, nu la Mamaia) sau varfului de munte pe care te afli. Acestea vor ramane cu tine mult timp dupa ce calatoria va fi luat sfarsit.

2. Fii prezenta

Nu te lasa atrasa in trecut sau in viitor de cei din jur. Priveste in jur cu atentie si curiozitate si vei avea surpriza placuta sa descoperi adevarat minuni ale naturii. De la albastrul cerului, la coroana bogata a copacilor sau la un caine urias si prietenos de stana, care apara oile de lupi.