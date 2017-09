Le-am cunoscut pe Oana, Gabriela si Carmen la inceputul lunii august, intr-o ceainarie cocheta din Bucuresti, la o discutie deschisa pe teme de dezvoltare personala. Initiatoare ale proiectului "Imaginea ta, puterea ta" cele trei par sa dezminta zicala conform careia prietenia si afacerile nu se amesteca. Ne-am asezat asadar la o discutie pe tema prieteniei.

Care este povestea fiecareia dintre voi?

Eu sunt Oana-Luciana Cehan si am stiut dintotdeauna ca menirea mea este sa contribui. Asa ca, dupa aproape 10 ani de corporatie si dupa 1 an de coaching ca studenta a unei scoli de coaching internationale, am ales sa servesc oamenii la o scara mai mare si sa ma dedic lor. Si fac acest lucru ca Life Coach si Consultant Financiar. Imi place sa spun ca “Oamenii supraestimeaza ce se poate intampla intr-un an si subestimeaza ce se poate intampla in 10”. Rolul pe care mi l-am asumat este tocmai acela de a reda oamenilor increderea ca un plan bine facut, din timp, le va aduce linistea si independenta pe care le cauta si de care, fiecare dintre noi, are mare nevoie.

Eu sunt Gabriela Tichelea, am 30 de ani. Sunt o persoana ambitioasa, iubitoare a tot ceea ce este bun si frumos. Pana la varsta de 25 de ani am jucat handbal, am schimbat echipe, colege, locuri si altele. Apoi, am fost pusa in fata deciziei de a-mi schimba job-ul, de a renunta la sportul de performanta; aceasta fiind cea mai mare schimbare din viata mea, cea mai grea, dar, in cele din urma cea mai frumoasa. Din 2014 am inceput “Global Talent Sourcing Agency”, o agentie sportiva ce vine in ajutorul sportivilor cu servicii de coaching si consultanta pentru a-i ajuta sa gaseasca o mai buna abordare a potentialului lor pentru a avea succes atat pe plan profesional cat si personal.

Eu sunt Carmen Ardeleanu si sunt aici pentru a invata despre mine si despre viata si pentru a ma dedica oamenilor prin ceea ce sunt eu cu adevarat. Bucuria mea este atunci cand reusesc sa motivez oamenii sa isi descopere potentialul, sa faca schimbari semnificative in viata lor, prin care sa isi imbunatateasca imaginea personala, in acest fel devenind mai valorosi pentru ei insisi si pentru cei din jurul lor. Asta este si motivul pentru care am renuntat acum doi ani la munca de birou, pentru a ma dedica celor doua mari pasiuni ale mele: oamenii si sportul, intr-o meserie pe care o consider cea mai frumoasa din lume, aceea de Instructor de Fitness.

Cum ati decis sa incepeti acest proiect impreuna?

Povestea noastra a inceput in primavara, cand Gabriela, o persoana foarte creativa si cu multa initiativa, i-a spus Oanei: “Hai sa facem un workshop impreuna si sa cooptam si alte persoane in acest proiect!”. Ideea i-a cazut cu tronc Oanei si prima persoana la care s-a gandit a fost, asa cum ii place sa spuna, sora ei spirituala, Carmen. Si ne-am pus pe treaba. Asa am creat conceptul „Puterea Ta, Imaginea Ta”, un proiect de dezvoltare personala, care se bazeaza pe credinta ca puterea noastra interioara este cea care creaza „brandul nostru personal”, adica acea imagine pe care o proiectam in jurul nostru si care ne reprezinta la nivel individual. Astfel, fara sa stam prea mult pe ganduri, pe 31 martie 2017 am organizat primul nostru workshop cu tema „Cum sa iti construiesti o imagine personala frumoasa si autentica?” iar pe 16 septembrie 2017 vom organiza deja a 4ª editie de Tea Talk, sub forma unor discutii tematice.

De ce ati considerat ca este important sa impartasiti experienta voastra cu alti oameni?

Intr-o lume in care totul se invarte in jurul retelelor de socializare si a comunicarii virtuale, ne-am propus sa reinviem ideea de “discutii de salon” si sa aducem oamenii din nou impreuna. Prin Tea Talk-urile noastre dorim sa cream un spatiu deschis si prietenos in care oamenii sa se simta relaxati sa impartaseasca din experientele proprii. Fiecare participant contribuie cu perspectiva sa unica la imbogatirea experientei celorlalti si in felul acesta fiecare are cate ceva de invatat si de castigat.

Da, asa este! Oricine are energia, deschiderea, entuziasmul si inspiratia de a aduce oamenii impreuna, poate sa faca ce facem noi. Atunci cand oamenii sunt impreuna, miracole se intampla. Cel mai potrivit moment este, desigur, ACUM!

Se spune ca prietenia si afacerile nu trebuie amestecate. Voi ce parere aveti?

Ideea proiectului “Puterea Ta, Imaginea Ta” este cea care ne-a adus impreuna si lucrurile pe care le-am construit ulterior au pus bazele prieteniei noastre. Cu fiecare editie invatam mai mult una de la cealalata, ne cunoastem din ce in ce mai bine, invatam sa comunicam eficient si prietenia noastra devine mai puternica. Pentru noi, pana in acest punct, prietenia si afacerile sunt ... prietene.

De ce ati preferat sa lansati un proiect impreuna si nu pe cont propriu?

Un proverb african spune “Daca vrei sa ajungi repede, mergi singur; daca vrei sa ajungi departe, mergeti impreuna.” Tocmai faptul ca avem experiente profesionale si de viata diferite, face ca ceea ce aduce fiecare in proiectul “Puterea Ta, Imaginea Ta” sa creeze plus-valoare si sa contribuie intr-un mod unic la inspirarea comunitatii noastre.Totul incepe cu o dorinta arzatoare, la care adaugam curajul de a o impartasi. Daca esti norocos sa intalnesti persoanele potrivite, totul prinde viata printr-un simplu “Hai!”.

Care sunt avantajele lucrului in echipa atunci cand este vorba de servicii/workshopuri ce tin de dezvoltarea personala?

Pentru noi avantajele sunt foarte clare. Un prim avantaj este abordarea subiectului construirii imaginii si puterii personale din 3 perspective diferite, in functie de ce stie fiecare dintre noi sa faca cel mai bine. De obicei Gabriela vine cu idei noi si cu mult entuziasm. Oana este foarte organizata si mentine directia grupului. Carmen este o persoana foarte inspirata si profunda. Ne completam una pe cealalta si rezultatele ne surprind uneori pana si pe noi. Un alt avantaj este faptul ca ne inspiram si ne motivam una pe cealalta sa facem din ce in ce mai mult, din ce in ce mai bine.

Ce rol joaca prietenia in dezvoltarea personala a fiecareia dintre noi?

Cand ai oameni de calitate in preajma, te simti motivat sa evoluezi. O prietenie are rolul de a scoate la suprafata cele mai frumoase calitati, dar si cele mai ignorate slabiciuni. Fiecare prieten pe care il avem este un invatator ce ne oglindeste perfect si ne arata ce avem de imbunatatit pentru a deveni persoane autentice.