Uneori intri intr-o stare teribila de conflict cu o anumita persoana. Poate fi un coleg sau partenerul de cuplu. De cele mai multe ori, este mai bine sa nu te lasi antrenata in cearta. Cu atat mai mult atunci cand ai de-a face cu un psihopat. Iata sase semne de avertizare ca persoana cu care te lupti este un psihopat si e timpul sa iti vezi de drum.

1. Mint si se scuza

Toata lumea o da in bara din cand in cand, dar psihopatii recita scuze mai des decat isi respecta promisiunile. Actiunile lor nu se potrivesc niciodata cu cuvintele lor, iar minciunile lor te dezamagesc atat de des incat te simti usurata cand fac ceva pe jumatate decent. Te-au conditionat sa fii recunoscatoare pentru un comportament mediocru.

Psihopatii incearca adesea sa iti submineze increderea in tine. In timpul unei discutii in contradictoriu, pastreaza un comportament calm si rece. E aproape ca si cum si-ar bate joc de tine - observandu-ti reactiile tale pentru a vedea cat poti sa duci. Cand reactionezi in cele din urma emotional, ridica sprancenele, si iti spun ca i-ai dezamagit.

3. Sunt ipocriti

In timpul certurilor aprinse, psihopatii vor incepe de multe ori sa te eticheteze cu propriile lor calitati oribile. Psihopatii stiu ca te murdaresc cu defectele lor pentru ca ei cauta o reactie. Ideea este sa te ademeneasca sa reactionezi si sa pari "nebuna" in ochii privitorilor.