foto: Nejron Photo, Shutterstock

Din ce in ce mai multi oameni se deschide catre spiritualitate. Practicile spirituale m-au ajutat sa ma cunosc mai bine, sa imi domolesc agresivitatea si nerabdarea, sa ma deschid catre iubire. Iata cinci pasi care te vor sustine in demersul tau de a integra spiritualitatea in viata ta zilnica.

1. Trezeste-te devreme si mediteaza

Daca doresti sa ai o zi foarte buna, trezeste-te cu treizeci de minute mai devreme decat de obicei si mediteaza. Meditatia te ajuta sa ai o minte clara si sa te poti concentra in loc sa iti incepi dimineata gandindu-te la probleme.

2. Fii in momentul prezent

Indiferent daca faci de mancare, conduci spre birou sau iti pregatesti copiii pentru scoala, fii complet prezenta. Poate fi greu la inceput insa este posibil cu exercitiu si perseverenta.

3. Fa o scurta plimbare in natura

Lasa-te uimita de minunile vietii, petrecand timp in natura. Poate ca exista un parc sau o gradina aproape de locuinta sau serviciul tau. O plimbare in ritm alert, de 10 pana la 15 minute, va face minuni pentru trupul si spiritul tau. In timp ce te plimbi, contempleaza ce e in jurul tau si priveste cerul.

4. Cultiva o inima plina de recunostinta

Fii recunoscatoare pentru tot ceea ce ai in viata: familia, casa, hainele. Atunci cand iti numeri binecuvantarile, deschizi larg usa pentru si mai multe binecuvantari. Fii recunoscatoare chiar si pentru provocarile pe care le ai in viata. Acestea te ajuta sa cresti si sa devii mai puternica.

5. Cultiva o minte deschisa

Indiferent de modul in care iti planifici viata, anumite lucruri scapa de sub control. Dar odata ce esti deschisa la toate posibilitatile, acceptarea schimbarilor nu mai este atat de grea. Nu uita ca lucrurile se intampla dintr-un motiv. Fiecare persoana sau situatie care vine in mod neasteptat in viata ta iti aduce un dar care te va ajuta pe termen lung. O minte deschisa iti va deschide ochii catre oportunitati minunate pe care niciodata nu le-ai fi crezut vreodata posibile.

6. Asculta-ti intuitia

Intuitia este acea voce interioara care iti spune sa faci sau nu ceva anume. Este un dar cu care te-ai nascut si pe care il poti accesa oricand. Incepe sa acordazi mai multa atentie vocii tale interioare pentru ca te va ajuta sa evoluezi si te va ajuta sa iti gasesti drumul.