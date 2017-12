foto: Koryaba, Shutterstock

Trecerea de la un mod de viata pe pilot automat la unul constient te poate face sa te simti ciudat si lipsita de energie. Iata ce poti face pentru a trece cu bine peste aceste momente.

1. Mediteaza pentru a-ti linisti mintea

Mintea si sufletul sunt strans legate intre ele. Mintea este o proiectie a sufletului in dimensiunea gandirii, o extensie. Sufletul simte tot ceea ce experimenteaza mintea. Asadar, cand aceasta este nelinistita sau confuza, sufletul tau este afectat. Te vei simti slabita si deconectata. Cea mai buna modalitate de a-ti recastiga controlul mental este meditatia.O minte hiperactiva care nu poate face fata tuturor credintelor reformulte si noilor puncte de vedere care vin odata cu trezirea reprezinta una dintre principalele surse de epuizare spirituala.

2. Stai departe de zgomot si emotii negative

Sa stai departe de zgomot si emotii negative nu inseamna sa fugi de problema ci doar sa iti oferi suficient spatiu pentru a respira. Zgomotul si emotiile negative, cum ar fi furia, ar putea sa iti agraveze starea, asadar evita aceste lucruri. Linistea si tacerea ar putea fi tot ce iti trebuie in acest moment.

3. Petrece timp in compania celor dragi

Nu exista nicio alta companie la fel de reconfortanta precum cea a oamenilor dragi. Sufletul tau se poate hrani cu iubirea lor. Persoanele dragi tie au o vibratie pozitiva si doresc ceea ce este mai bine pentru tine din inima si nu pentru ca au motive ascunse. Pur si simplu, te iubesc. In prezenta lor, poti gasi puterea de a elibera gandurile negative din mintea ta si te poti reincarca spiritual foarte repede.

4. Conecteaza-te cu natura

Stiinta a dovedit ca natura stimuleaza starea de bine a unei persoane si sporeste sanatatea. In special arborii au puterea de a absorbi energiile negative si de a le inlocui cu cele pozitive, ba chiar vindeca bolile. Daca doresti sa iti imbunatatesti starea de spirit, o plimbare in padure sau in parc te va ajuta.

foto: bruniewska, Shutterstock

5. Bucura-te de imbratisari

O imbratisare poate revitaliza un suflet obosit. Asadar, roaga-i pe cei dragi sa iti dea o imbratisare plina de iubire. Daca ai un copil, lasa-l sa il imbratiseze strans. Copiii au suflete pure care sunt pline de energie pozitiva. Mai mult decat atat, atingerea umana are puterea de a vindeca. Petrece mai mult timp imbratisandu-i pe cei dragi si observa cat de bine te vei simti.