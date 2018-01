foto: Tithi Luadthong, Shutterstock

Atunci cand iti asculti inima si iti transformi soarta in destin pasind pe drumul ales de sufletul tau, lumea din jur incepe sa se schimbe. Inainte de a ajunge in punctul in care totul este armonie si bucurie, vei trece prin momente care te vor pune pe ganduri. In fiecare experienta de viata, mai ales in cele care ne provoaca, se ascunde un dar. Iata zece semne care, desi nu par, iti arata ca, in sfarsit, esti pe drumul cel bun al vietii tale.

1. Te simti pierduta

La inceput te simti fara directie. Nu simti ca esti la o rascruce ci mai degraba intr-un desert.

2. Experimentezi puseuri irationale de furie sau de tristete

Aceste sentimente aleatorii se intensifica pana cand nu le mai poti ignora. Ele cer sa fie recunoscute si constientizate pentru ca, odata cu trecerea timpului, sa le poti stapani.

3. Ai o nevoie acuta de a fi singura

Pentru ca te afli in proces de recalibrare, iti pierzi interesul pentru viata sociala, iar problemele altor persoane te pot seca de energie.

4. Visurile devin mai intense

Lumea ta onirica devine mai reala, la o rezolutie inalta. Ai vise intense si vii pe care aproape intotdeauna ti le amintesti in detaliu. Este modul tau de a comunica cu mintea ta subconstienta.