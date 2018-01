Cum sa privesti subtilitatile relatiilor interpersonale si realitatile lumii in care traim cu mai multa constientizare?

1. Daca iti anunti planurile, devii mult mai putin interesat/a sa le duci la indeplinire

De ce? Psihologii explica faptul ca ne pierdem motivatia atunci cand impartasim ideile si planurile pe care le avem. Studii efectuate inca din 1933 arata ca odata ce un scop sau o intentie este enuntata in fata celorlalti, ne pierdem motivatia.

Acest lucru s-ar explica prin faptul ca simplul fapt de a ne anunta ideile marete ne confera o imagine de sine destul de satisfactoare, astfel incat nu ne mai angrenam in munca grea de a le duce la indeplinire.

2. Cantecul tau favorit descrie un eveniment emotional important din viata ta

Muzica are o influenta directa asupra emotiilor noastre si mintilor noastre. Dar putem sa citim aceasta si in sens inversat. Un studiu recent a demonstrat faptul ca muzica poate fi considerata un mod de a ne conecta la un eveniment emotional deosebit de important despre viata noastra, sau o realitate emotionala care salasuieste in interiorul nostru, pe care muzica ne ajuta sa o eliberam si sa o pansam, daca este vorba despre o realitate negativa. Evident, putem sa vorbim si despre realitati interioare pozitive. Adesea, devenind constient de aceasta realitate, putem sa decodificam extrem de multe lucruri care stau ascunse in subconstient, pregatite sa iasa la suprafata sub influenta unor stimulti emotionali cum e muzica care ne place. Care este cantecul tau favorit? Acesta vorbeste foarte mult despre viata ta interioara.

Un exemplu: Marco Mengoni – Guerriero (single de mare succes lansat in Italia in noiembrie 2014, a fost de 5 ori laureat cu discul de platina, s-a vandut in peste 250.000 de copii).

Mi-a placut tot timpul sa il analizez din punct de vedere psihologic. Are toate ingredientele emotionale pentru ca foarte multi oameni sa se identifice cu melodia, vesrurile si videoclipul, ingrediente care l-au transformat intr-un mare hit la momentul respectiv. E un cantec care vorbeste despre singuratate si nevoia de a avea pe cineva alaturi, o durere pe care o simt sau au simtit-o la un moment dat, foarte multi oameni in vietile lor.

