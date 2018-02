Fiecare dintre noi este energie. Emanam un camp de energie in acord cu gandurile si emotiile noastre. Cu cat acestea sunt mai pure, mai pline de bucurie si de iubire, cu atat vibratia noastra este mai ridicata iar oamenii si evenimentele pe care le atragem in viata sunt pe masura. Iata opt actiuni pe care le poti face pentru a-ti mentine vibratia ridicata in mod constant.

1. Fa un act de bunatate

Fa-i un compliment unui strain, lasa pe cineva din spatele tau in fata ta la coada, zambeste cuiva fara motiv. Indiferent cat de mic este actul tau de bunatate, te va umple cu energie pozitiva. Vei sti ca ai facut macar o persoana sa se simta mai bine si asta iti va ridica vibratia.

2. Scrie trei lucruri pentru care esti recunoscatoare

Cand iti indrepti atentia catre lucrurile pentru care esti recunoscatoare vibratia ta se ridica imediat pentru ca intri intr-o stare de abundenta.

3. Fa un lucru care iti aduce bucurie

Cand alegeti in mod constient sa faci ceva care produce bucurie in interiorul vostru, iti arati tie insati ca iti esti suficienta pentru a fi fericita.

4. Fa o baie de raze de soare

Lumina soarelui este hrana pentru starea ta de bine. Iti da energie si caldura si stimuleaza organismul sa produca vitamine. Genereaza o stare de spirit pozitiva si o stare emotionala mai fericita.

Cand esti in natura, creezi o legatura mai profunda cu tine insati. Iti reamintesti ca faci parte dintr-un organism mai vast numit Univers. Sentimentul apartenentei iti ridica vibratia

6. Inconjoara-te cu oamenii pe care ii iubesti si imbratiseaza-i mai des



Sursa: Giphy

Atunci cand imbratisezi pe cineva, corpul tau produce substante chimice care te fac sa te simti mai fericita. Atunci cand te inconjori cu oameni care te iubesc, se creeaza o atmosfera iubitoare in care te simti in siguranta si libera sa fii cine esti cu adevarat.

7. Urmeaza-ti pasiunea

Facand ceva de care esti pasionata, castigi energie. Aceasta energie suplimentara te face sa te simti entuziasta si conectata cu viata si cu Universul. Urmandu-ti pasiunea iti cresti vibratia semnificativ.

8. Danseaza pe muzica preferata



Sursa: Giphy

Atunci cand dansezi pe muzica ta preferata iti manifesti partea din tine care iubeste sa se joace si sa se simta bine. Danseaz timp de un sfert de ora zilnic si te vei simti mai bine si mai usoara.