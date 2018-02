foto: Nejron Photo, Shutterstock

Emotiile, atat cele negative cat si cele pozitive fac parte din viata noastra. Ne influenteaza gandurile si starea de sanatate si, cand scapa de sub control, ne fac sa luam decizii gresite. Iata trei trucuri care te vor ajuta sa le tii in frau.

1. Vorbeste la persoana a treia

Data viitoare cand esti aruncata intr-un vartej emotional, incepe sa vorbesti despre tine la persoana a treia. Acest truc ii permite constiintei tale sa perceapa situatia ca si cum ar fi vorba de altcineva iar intensitatea emotiilor scade.

Facand asta, te distantezi de fiinta ta emotionala. Astfel, emotiile tale nu te vor mai afecta atunci cand ai de luat o decizie importanta.

2. Impamanteaza-te

Indiferent cat de constienta esti de emotiile tale, unele te vor lovi ca un fulger. Aceste emotii sunt subconstiente. Ele sunt mai adanci si mai puternice, te lovesc ca un val si chiar daca devii constienta de ceea ce simti, te va pune jos. Solutia, in astfel de situatii este sa te impamantezi.

Exista o tehnica de impamantare rapida pe care o poti face oriunde si se numeste "De la 5 la 1". Tot ceea ce trebuie sa faci este sa te uiti in jurul tau si sa gasesti 5 lucruri pe care le poti vedea si sa le numesti in mintea ta. Apoi sa gasesti 4 lucruri pe care le poti atinge si sa pui mana pe ele. Sa gasesti 3 sunete pe care le poti auzi si sa iti concentrezi auzul asupra lor. Sa gasesti 2 lucruri pe care le poti mirosi si sa o faci si, in cele din urma, sa gasesti un aliment pe care il poti gusta si sa te bucuri pe deplin de senzatie.

3. Respira alternativ, pe fiecare nara

Este un truc simplu, extrem de eficient, care te ajuta sa scapi de stres rapid. Il poti face oricand, oriunde, fara teama.

Incepe prin a-ti inchide nara dreapta (cu ajutorul unui deget) si inhaleaza prin cea stanga. Apoi inchid nara stanga si expira complet prin cea dreapta. Inspira profund prin nara dreapta si expira complet prin stanga, inchizand dreapta si eliberand stanga. Inspira adanc prin stanga si repeta ciclul timp de 2 pana la 3 minute.