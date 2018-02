foto: Izf, Shutterstock

Dupa ce ne trezim, creierul nu este complet treaz timp de 30 de minute. Nu exista timp mai bun pentru a ocoli convingerile noastre limitative decat perioada in care suntem in aceasta stare. Inceputul zilei este cel mai bun moment pentru a-ti debloca adevaratul potential pentru ca iti vei petrece restul zilei plin de energie, concentrandu-te asupra scopului tau.

Ideal este ca imediat dupa ce te trezesti sa te intinzi bine, sa respiri adanc de cateva ori si apoi sa iti pui cele 12 intrebari. Nu raspunsurile sunt importante ci emotiile pe care ti le starnesc acestea. Chiar daca la inceput iti va fi greu sa iti controlezi mintea, efectele benefice se vor resimti din prima zi. Si asta pentru ca intrebarea insasi genereaza emotiile de care ai nevoie. Este felul de a vorbi al sufletului tau cu convingerile tale limitative.

Punandu-ti cele douasprezece intrebari imediat dupa ce te trezesti, reusesti sa depasesti bariera ego-ului, a credintelor si amintirilor tale limitative, a filtrelor si paradigmelor de gandire si sa intri in contact cu sinele tau superior. Iti resoftezi practic creierul si instalezi un nou cod. Acesta vine direct de la sufletul tau, ceea ce inseamna ca este cel mai potrivit si mai armonios pentru sistemul tau. Practica zilnica a intrebarilor este una dintre cele mai eficiente modalitati de a-ti asculta sufletul si a-ti conduce viata spre taramul visurilor implinite. Iti recomand sa iti notezi urmatoarele douasprezece intrebari pe o coala de hartie pe care sa o ai la indemana dimineata, cand te trezesti. De asemenea, poti tine un jurnal in care sa iti notezi raspunsurile si sa observi modul in care acestea evolueaza de-a lungul timpului. Iata care sunt cele 12 intrebari:

1. Pentru ce sunt recunoscatoare?

2. Ce ma face sa ma simt mandra?

3. Ce ma umple de entuziasm acum?

4. Catre ce imi dedic energia si timpul acum?

5. Ce ma face fericita?

6. Ce ma bucura?

7. Care este viziunea / scopul meu?

8. Care este visul meu?

9. Pe cine iubesc?

10. Cine ma iubeste?

11. Care sunt cele mai uimitoare trei calitati ale personalitatii mele?

12. Care sunt cele mai uimitoare trei calitati ale infatisarii mele exterioare?

Aloca cinci sau zece minute pentru a raspunde la aceste intrebari exact asa cum iti vine. Te vei simti mai energizata, iti vei limpezi mintea, vei intra in contact cu inima ta si vei afla lucruri noi despre tine si viata ta.