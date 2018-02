foto: RossHelen, Shutterstock

In viata profesionala dar si in cea personala, stima de sine este o piatra de temelie. Barbatii recunosc ca o femeie care emana incredere in sine este extrem de sexy. Iata ce poti face daca simti ca ai de lucru la capitolul stima de sine.

1. Lasa-te inspirata de persoanele pe care le admiri in loc sa iti doresti sa fii ca ele

Oamenii pe care ii admiri sunt si ei fiinte normale, care au multe trasaturi in comun cu tine. Au si ei dureri, slabiciuni, defecte sau pot trece prin momente dificile. Cand inveti sa intelegi oamenii, ajungi sa te intelegi si pe tine.

Afla povestile de viata ale barbatilor si femeilor de seama. Acestea te vor ajuta sa iti dai seama ca esti mai mult decat ceea ce crezi si ca valoarea ta este mai mare decat ti-ai imaginat vreodata.

2. Foloseste critica in avantajul tau

Fie ca este transmisa intr-o maniera pozitiva sau negativa, poti folosi criticile in avantajul tau. Considera-le un instrument pe care il poti folosi pentru a te perfectiona si nu o arma care te darama. Criticile sunt sugestii care iti arata ce aspecte ale persoanei tale au nevoie sa fie imbunatatite

3. Fii tu insati si construieste-ti incredere in tine

Fii tu cea care doresti sa fii nu tu pe care crezi ca altii ar putea sa nu o placa. Incepe prin a te accepta asa cum esti. Acceptandu-te pe tine le dai si altora un motiv sa te accepte asa cum esti. Gandeste si actioneaza intr-o maniera care iti intareste increderea in tine. Cea mai sigura cale catre asta este sa faci lucrurile de care iti este cel mai frica.

4. Dezvolta-ti propria voce

Constientizeaza faptul ca nu te-ai nascut pentru a fi un pres pentru altii. Gaseste-ti forta interioara si lucreaza la ea pana cand vei putea sa stai pe propriile picioare si sa te aperi. Inlocuieste auto-critica cu apreciere pentru calitatile tale.

5. Ajuta-te singura

In timp ce solicitarea ajutorului profesional este o solutie comuna pentru perfectionisti, auto-terapia de ajutorare poate functiona la fel de bine atata timp cat esti suficient de hotarata sa obtii tot ce este mai bun din ea.

Te poti vindeca tinand un jurnal, avand auto-disciplina, monitorizandu-te si fiind sincera cu tine insati.