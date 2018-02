foto: Jozef Klopacka, Shutterstock

A fi o lupoaica adevarata inseamna sa fii un razboinic linistit, unul puternic si unul tacut. O adevarata lupoaica razbeste intr-o lume dificila si isi sustine credintele chiar si atunci cand nimeni nu este de partea ei. Lupoaica intruchipeaza puterea intentiei, perseverenta si dorinta enorma de a reusi.

12 atribute pe care le are o adevarata lupoaica

1. Lupoaicele au curajul de a-si imbratisa unicitatea

Ele nu se tem de nimic, nici nu se simt intimidate. Isi sustin convingerile chiar si impotriva tuturor.

2. Lupoaicele sunt hotarate atunci cand vine vorba de atingerea scopurilor lor

Se concentreaza pe ceea ce vor sa obtina si ignora orice obiectie care le-ar putea abate de la drum deoarece nimic altceva nu conteaza pentru ele in afara hotararii de a castiga.

3. Lupoaicele sunt creaturi mandre care invata de la cei mai buni decat ele

Stiu sa isi citeasca adversarii si sa elaboreze strategii pentru a-i elimina.

4. Lupoaicele sunt foarte protectoare

Ei au instinctul de a-si proteja cei dragi si de a deveni salbatice cand sunt amenintate.

5. Lupoaicele sunt lideri excelenti

Ele respecta regulile si ii permit liderului alfa sa isi conduca haita, sa-i protejeze pe cei mai slabi, sa atribuie indatoririle, sa-i hraneasca si sa-i protejeze pe tineri.

Ca niste creaturi salbatice, nu doresc sa se schimbe doar pentru a se conforma si a se adapta unor noi circumstante. In schimb, aleg sa fie autentice.

7. Lupoaicelei isi definesc propria libertate

Ele traiesc in termenii lor si nu accepta sa fie inlantuite sau schimbate. Ele aleg sa fie propriul lor stapan.

8. Lupoaicele practica egalitatea

Sunt creaturi corecte care sunt dispuse sa ii respecte pe cei care le respecta.

9. Lupoaicele nu se tem niciodata sa stea in intunericul noptii

Ca niste creaturi active in timpul noptii, lupoaicele transforma intunericul in aliat. Ai forta unei lupoaice atunci cand te simti puternica in intunericul vietii tale.

10. Lupoaicelei sunt in mod inerent singuratice

Desi traiesc, se misca si vaneaza in haita, in sufletul lor, lupoaicele sunt niste singuratice. Daca poti trai independent si iti poti contempla soliturinea in mijlocul oamenilor, atunci esti o adevarata lupoaica.