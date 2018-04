Eu și Noemi suntem cele mai mari fane ale lui Vladimir, astrologul nostru care e corporatrist în restul timpului așa că îl ținem sub acoperire. Ne citește în stele, ne citește în cafele și râde de noi pe sub mustața de voinicel de fiecare dată când ajungem să îi dăm dreptate.

De pe la sfârșitul anului trecut, mă tot amenință cu Saturn care vine peste mine, îmi dă lumea peste cap, mă slăbește și mi-l aduce și pe Făt-Frumos cu moț în frunte în prag.

În teorie, pentru că în practică am înteles așa: noi Capricornii o să muncim de or să ne sară coarnele și or să ne iasă toate fumurile din cap dar la sfârșitul școlii ieșim premianți. Bineînțeles, doar suntem Capricorn și ni se cuvin lucruri din cer pentru că o să salvăm lumea legați la ochi. Restul zodiilor, treaba voastră, fiecare pe barbă, coada sau acul lui.

Saturn în Capricorn este profesor exigent

Lăsând gluma la o parte, din ce îmi șoptea Vladi în cască, Saturn în Capricorn nu are simțul umorului și e pus pe treabă. Desigur, victime sigure și muncite vom fi noi, nativii zodiei în care stă ca soacra când e musafir: 3 ani și te amenință că revine. Acest lucru nu înseamnă că celelalte zodii vor scăpa de influența lui. Din contra, indiferent de semn, fiecare dintre noi va avea câte o lecție serioasă de învățat.

Dacă suntem elevi silitori, ne facem temele, ne înfruntăm fricile și ieșim de bună voie la tablă, la sfârșitul celor trei ani vom avea o bună parte dintre problemele actuale rezolvate.

Pentru că Vladimir, așa cum ziceam, este sub acoperire, am invitat-o în studioul Kudika pe astrologul Andreea Dincă. Ea ne-a explicat pe îndelete ce înseamnă traseul ceresc al lui Saturn în Capricorn și la ce ne putem aștepta în următoarea perioadă până în 2020 (două mii douăzeci, nu douăzeci douăzeci, da?)

Așa cum veți afla în detaliu de la Andreea, poziția lui Saturn va avea efect asupra tuturor domeniilor din viața noastră, începând de la relația de cuplu până la prietenii, familie, studii, carieră și bani. Sub influența seriosului Saturn, toate legăturile fără temelii solide se vor spulbera, indiferent de natura lor. Acestea vor face loc experiențele și oamenilor noi, relațiilor solide și iubirii adevărate.

Călătoria noastră cu Saturn șef de pluton nu va fi ușoară, însă la finalul acesteia vom ajunge toți mai înțelepți, mai fericiți și mai bogați. Mai ales noi, Capricornii.

Foto prima pagina Ezume Images/ Shutterstock

Foto clip: Johan Swanepoel/ Shutterstock, Sunlight 77/Shutterstock