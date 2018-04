Exista o multime de produse ale caror reclame pretind ca vei fi mai sanatoasa daca vei incepe sa le utilizezi. Cu toate acestea, stim cu totii ca modul natural este cel mai bun atunci cand vine vorba de mentinerea sanatatii si de prevenirea bolilor. Facem parte integranta din natura si, daca stabilim o relatie armonioasa cu ea, avem o viata sanatoasa.

Deoarece exista atat de multe informatii despre un stil de viata sanatos incat te pot coplesi, incepe cu un singur lucru pe luna. Daca vei continua sa il practici, iti vei imbunatati lent, dar sigur, stilul de viata intr-unul mult mai sanatos. Iti propun sa incepi cu miscarea de dimineata. Trezeste-te un pic mai devreme si lasa-ti timp pentru a face miscare. Fie ca este vorba de yoga, cateva exercitii de inviorare sau alergare.

Trupurile noastre au fost create si construite pentru a se trezi devreme. Organele noastre functioneaza cel mai bine la anumite ore din zi, diferite intre ele. Atunci cand te trezesti dis-de-dimineata, folosesti fiecare din organele tale asa cum a fost creat sa fie folosit, fara sa il golesti de energie. Din contra, prinzi creasta valului de energie si de te lasi purtata de ea.

foto: Leszek Glasner, Shutterstock

Doar prin simplul fapt de a te trezi devreme iti resetezi in mod natural ceasul intern pentru senzatiile de foame, somn si lucru intr-un mod care iti va mentine organele sanatoase. Iar atunci cand introduci in program si miscarea de dimineata, stimulezi circulatia sangelui prin tot corpul, stabilind in acelasi timp un ritm natural pentru restul zilei. Astfel, ai un nivel optim de energie, concentrare si sanatate. mentine energizat, potrivit, concentrat si sanatos. Starea ta de spirit se imbunatateste si te simti mai relaxata.Unde mai pui ca faci miscare in timp ce restul lumii doarme si ai o grija mai putin.

Retine ca nu trebuie sa depui mult efort. Cateva flotari si genuflexiuni sau o usoara alergare sunt de ajuns. Nici nu trebuie sa aloci foarte mult timp. Ceea ce conteaza este sa transpiri putin si sa stimulezi fluxul sanguin pentru ca pe parcursul zilei care abia incepe sa te simti in forma si plina de o energie debordanta.