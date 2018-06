Sincer, nici măcar nu reușesc să îi înțeleg pe oamenii care nu au un vis, cât o fi el de mic, care nu se trezesc dimineața entuziasmați gândindu-se la ce să mai facă ca să se apropie de împlinirea visului, care nu au un scop pe care să și-l atingă.

Eu visez cu ochii deschiși de când mă știu, de când am învațat să vorbesc și să citesc, și fiecare vis pe care l-am avut m-a ancorat cumva în realitate, pentru că în realitatea în care trăiesc trebuie îndeplinite toate aceste visuri, aceste dorințe. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am crezut cu tărie în ele, chiar dacă de cele mai multe ori am fost singura care a crezut. Nu am devenit actriță de telenovele, nici dansatoare profesionistă și nici nu sunt prezentatoare tv, așa cum îmi doream când eram mică, dar recunosc că nici nu am făcut ceva în privința asta.

Nu am dat niciodată vina pe părinți pentru că nu m-au dus la nu știu ce școli sau că nu mi-au plătit nu știu ce cursuri, singura care ar putea avea o vină sunt eu, pentru că eu trebuia să exprim ce îmi doresc, eu trebuia să transmit Universului dorința mea și eu trebuia să lupt pentru împlinirea visului. În schimb, mi s-au îndeplinit cam toate mici și marile visuri. S-au îndeplinit atunci când am conștientizat că totul stă în puterea mea și că nu trebuie să îmi fie frică să îmi deschid aripilie. Este minunat să ai un vis și este de-a dreptul dureros să renunți la el.

Și știi de ce simți o durere asemănătoare cu cea pe care o ai când te desparți de cineva? Pentru că... iată ce riști să se întâmple atunci când renunți la visurile tale:

1. Renunți la libertate

Visul te poartă pe culmi nemaintâlnite. Visul te ajută să îți deschizi aripile și să zbori dincolo de gratiile coliviei în care te-ai băgat singură. Dacă dorința ta este să îți dai demisia ca să îți urmezi visul, fă-o! Fă-o fără teamă, fără să te gândești de două ori, fă-o ca să te simți liberă! Visul ăla pe care îl ai o să îți dea tot ce ai nevoie ca să continui. Și te va pregăti pentru împlinirea unui următor vis, poate mai mare decât cel pe care îl ai acum.

2. Renunți la fericire

Te înțeleg dacă vrei să renunți la vis. Lupta este obositoare de cele mai multe ori și te aduce la capătul puterilor. Dar trebuie să înțelegi și tu că o să fii nefericită, nu pentru tot restul vieții (sau cine știe, posibil să rămâi cu un mare regret toată viața), însă o perioadă bunicică de timp o să te simți fără energie, nu o să vrei să comunici cu prea mulți oameni, nu o să dai randament la locul de muncă și o să te simți goală. Ești pregătită să renunți la fericire? Asta este ce îți dorești cu adevărat?

3. Renunți la emoții

Un vis te face să simți emoția în cea mai pură formă. Un vis te face să vibrezi la propriu, să simți gol în stomac, să râzi singură pe stradă, să iubești viața, să te trezești la 3 dimineața fericită, fără să îți pese că a doua zi trebuie să ajungi la birou odihnită. Să renunți la un vis înseamnă să renunți la tot, înseamnă să te închizi în tine, să nu te mai bucure nimic, să simți că nu mai ai nicio motivație.

4. Faci cunoștință cu frustrarea și depresia

Nici nu îți dai seama cât mult rău îți poate face să renunți la un vis. Gândește-te doar că visul ăla este acolo pentru că tu l-ai proiectat, a luat naștere din emoțiile și trăirile tale, nu este o simplă proiecție a imaginației tale. Atunci când renunți la vis poți simți că ai renunțat la o parte din tine. Frustrarea și depresia apar în urma sentimentului de vinovăție. Îți vei spune că nu ești suficientă de bună, că nu ești puternică, că nu ești ambițioasă.

Dar tu, draga mea, ești mai puternică decât îți imaginezi! Puterea aia pe care o ții ascunsă în interiorul tău abia așteaptă să te ajute să îți îndeplinești până și cele mai îndrăznețe visuri. Hai, curaj! Fă ce ai de făcut! Fă ce simți, ce îți dictează inima!

Și mai ține minte: „Un om sărac nu este un om fără bani. Un om sărac este cel ce nu are nici un vis.” — Henry Ford