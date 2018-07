foto: By Bogdan Sonjachny, Shutterstock

In mod paradoxal, nu ne bucuram de clipa prezenta (singura pe care o putem controla, schimba sau savura) pentru ca ne preocupa permanent alte lucruri, din trecut sau din viitor. Ne invinuim pentru greselile pe care le-am facut si ne facem griji pentru ceea ce urmeaza sa se intample, in loc sa traim momentul pe care viata ni-l ofera chiar acum.

Cum sa traiesti aici si acum

Iesi din cercul vicios al gandirii pesimiste

Un concept psihologic care presupune constientizarea clipei prezente este Mindfulness, creat ca sa te ajute sa scapi de stres, anxietate, ganduri obsesive si tipare de gandire negative, prin aprofundarea realitatii din jurul tau intr-un mod atent, grijului, vigilent. Invatarea tehnicii corecte Mindfulness e cel mai bine sa se faca sub indrumarea unui specialist, dar cu putina atentie si concentrare o poti practica si de una singura, oriunde, oricand.

Daca obisnuiesti sa te consumi, sa te agiti pana la epuizare din cauza temerilor si a gandurilor negative, cu ajutorul acestor tehnici de detasare poti sa-ti controlezi emotiile, sa capeti putere asupra lor. Se stie ca stresul la care te supui lasandu-te prada unor ganduri care te deranjeaza si iti provoaca anxietate afecteaza tensiunea arteriala, calitatea somnului din timpul noptii si, mai ales starea de sanatate mentala. Invata sa traiesti in prezent si sa spui STOP oricarui gand care te supara si iti transmite o stare proasta. Fii ingaduitoare cu tine, elibereaza-te de regrete si te frici!

Inapoi cu picioarele pe Pamant

Te detasezi de stres si revii in clipa prezenta cu ajutorul celor 5 simturi: vaz, auz, miros, gust si simtul tactil. Trebuie sa fii extrem de atenta la tot ce se intampla in jurul tau, sa constientizezi detalii poate banale, dar in acelasi timp importante, pe care altfel le-ai trece cu vederea si nu te-ai bucura de frumusetea lor. Observa obiectele, asculta sunetele armonioase, simte aromele placute si agata-te de ele pentru a ramane ancorata in momentul actual, singurul real. Iata cei 5 pasi simpli pe care trebuie sa-i urmezi de fiecare data cand te simti coplesita de stres:

Uita-te in jur si identifica 5 lucruri pe care le vezi in apropiere: fierbatorul de cafea, o pisica, o carte, un calendar, o masina, cerul, un coleg sau un simplu trecator de pe strada. Numeste 4 lucruri pe care poti efectiv sa le simti sa le atingi: telefonul, biroul, canapeaua, pamantul de sub picioare, inelul de pe deget, bluza pe care o porti. Gandeste-te la 3 lucruri pe care le poti auzi in acest moment: televizorul, o sursa de muzica, ciripitul pasarilor, vocile colegilor, vantul care adie, bataile propriei inimi. Numeste 2 lucruri pe care poti sa le mirosi: propriul parfum, iarba proaspat cosita, mancare gatita, sapun, ploaie. Numeste un lucru pe care poti sa il gusti: guma de mestecat, tutunul, o bomboana.

Relaxeaza-ti mintea si trupul, inspira si expira constient, concentreaza-te pe respiratie si pe lucrurile palpabile din jurul tau, pe propria ta persoana, asa cum esti in clipa prezenta.