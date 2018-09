Ce este cafeaua?

Cafeaua este o băutură obținută din boabe de cafea, prăjite și măcinate. Planta de cafea aparține familiei Rubiaceae, genul Coffea, care cuprinde aproximativ 90 de specii. În trecut, cafeaua nu era considerată băutură, ci aliment. Triburile est-africane măcinau boabele crude de cafea, amesteca praful cu grăsime animală și obțineau astfel o pastă pe care războinicii o consumau pentru a avea mai multă energie în timpul luptelor. Mai mult, începând cu anul 1000, tămăduitorul Avicenna folosea cafeaua drept medicament.

sursa foto: shutterstock/by jes2u.photo

Citate despre cafea

1. "Era o cafenea plăcută, caldă și curată și prietenoasă, și mi-am atârnat pe cuier haina veche de ploaie să se usuce, mi-am pus pălăria ponosită pe etajera de deasupra băncii și am comandat un café au lait. Ospătarul a adus-o, iar eu am scos un carnețel din buzunarul hainei și un creion și am început să scriu." - Ernest Hemingway, „A Moveable Feast”

2. "El nu avea nevoie de nimic altceva decât de cafeaua de dimineață, de liniștea lecturii și de planurile de viitor, făcute cu bucurie, pentru a mai scăpa de singurătatea de-a lungul zilei." - Care Santos, „Încăperi ferecate”

3. "Mă gândesc cu nostalgie la diminețile de duminică, acele dimineți binecuvântate, căci erau consacrate odihnei, când, în bucătăria cufundată în tăcere, el își bea cafeaua în timp ce eu citeam." - Muriel Barbery, „Eleganța ariciului”

4. "Sâmbăta dimineața îmi luam cafeaua din cele mai bune magazine. Adesea era proaspăt prăjită și boabele mai erau calde. Cafeaua era nectarul și ambrozia mea, aveam grijă de ea cu dragoste. O preparam cu atenție, măcinând boabele cu grijă." - Larie Colwin

sursa foto: shutterstock/by bogdan sonjachny

5. "Cafeaua miroase a Rai proaspăt măcinat…" – Jesse Lane Adams

6. "Mă trezesc în unele dimineți și, în timp ce îmi beau cafeaua, privesc la grădina mea frumoasă și îmi spun: "Ține minte cât de bine se simte asta, pentru că s-ar putea să le pierzi."."- Jim Carrey

7. "De fapt, aceasta pare a fi aproape mereu nevoia de bază a inimii oamenilor atunci când se regăsesc într-o criză importantă - o cană fierbinte și bună de cafea." - Alexander King

8. "Cafeaua este astfel pregătită încât îi face pe cei care o beau spirituali; nu există nimeni care la ieșirea din cafenea, după câteva cești, să nu se creadă mai deștept și mai sigur pe sine decât era când intrase. "– Montesquieu

9. "Cafeaua este aur pentru omul de rând și, ca și aurul, aduce fiecărei persoane sentimentul de bogăție și de noblețe." - Seicul Abd-al-Kadir

10. "Incredibil cum lumea începe să se schimbe prin ochii unei cești de cafea." – Donna A. Favors

11. "Pentru mine, mirosul de cafea proaspătă este una dintre cele mai mari invenții." – Hugh Jackman

sursa foto: shutterstock/ by vandame

12. "Cafeaua îți ajunge în stomac și imediat are loc o tresărire generală. Ideile încep să se curgă asemenea batalioanelor pe câmpul de luptă și începe bătălia. Amintirile vin în galop, în bătaia vântului. Cafeaua ți-e aliat și brusc, scrisul încetează să mai fie o luptă." - Honore de Balzac

13. "În spatele oricărei femei de succes se află o cantitate considerabilă de cafea." - Stephanie Piro

14. "Preotul voodoo și toate farmecele lui nu erau nimic pe lângă espresso, cappuccino și mocca, mai puternice decât toate religiile lumii luate împreună, și poate mai puternice decât însuși sufletul omenesc." - Mark Helprin

15. "Cafeaua este o bautura magica. O multime de copii au aparut pe lume dupa expresia “iesi la o cafea?". - autor necunoscut

Cafeaua: beneficii

un studiu efectuat de Institutul Național de Sănătate din SUA a descoperit că persoanele care beau în medie patru cești de cafea pe zi sunt cu 10% mai puțin predispuse la depresie, decât cele care nu consumă cafea.

un studiu efectuat de Harvard School of Public Health arată că 2-4 cești de cafea pe zi reduc predispoziția către suicid cu până la 50%.

Cafeaua ajută la reglarea activității hepatice.

Cafeaua este un stimulent puternic al creierului.

Cafeaua reduce riscul îmbolnăvirii de Parkinson și Alzheimer .

Cafeaua scade riscul de infarct.

Cafeaua scade riscul apariției anumitor tipuri de cancer.