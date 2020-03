Daniela Nistor: “Acum nimic nu este prea mic sau prea puțin, totul este important și valoros în aceste zile.”

Trăim vremuri cum nu am mai întâlnit și depinde de fiecare dintre noi ca acestea să însemne evoluție și nu haos în viața fiecăreia dintre noi dar și a planetei. Am stat de vorbă cu Daniela Nistor, autoare și consilier spiritual, despre semnificația și oportunitățile acestei perioade dar și despre metode concrete care te ajuta să o depășești cu bine.

Mulți oameni trăiesc acum în frică. Este această frică necesară?

Daniela Nistor: Personal, cred că trebuie să ne fie frică și în același timp să nu ne

fie frică de CO-VID19. În calitate de rasă umană, respectiv suflete, ființe divine, am trecut

prin multe experiențe și am învățat din toate despre supraviețuire. Chiar dacă ne-am temut, am reușit să supraviețuim deoarece avem codificate în noi cunoașteri integrate, resurse și conectări divine de

susținere. Cel mai important este să dăm dovadă de înțelepciune și responsabilitate. Românul este o ființă interesantă, are native predispoziție pentru glumă, pentru a face “ haz de necaz” (Mărturie

stă cimitirul de la Săpânța) o formă interesantă pentru a ascunde dar și pentru a face față fricii, necazului, în general. Numai că, din păcate, unii dintre semeni uită să fie și înțelepți și bravează, ceea

ce acum este imatur și foarte periculos.

Întreagă planetă trăiește o criză serioasă, în care avem de a face cu un virus complet necunoscut, la care nu suntem adaptați și căruia nu i-am găsit încă antidotul! Ca urmare, sute de cercetători din întreagă lume duc o muncă asiduă, contratimp, să învingă acest duman uman nevăzut și sunt multe semnale că rezultatul muncii lor este aproape de final.

Am observat că, în această perioada, s-au evidențiat câteva genuri de manifestări umane. Una este de frică și disperare și aceasta generează scăderea imunității și, dacă nu se iau măsuri, poate produce chiar atac de cord sau cerebral. De aceea, acordați mare ATENȚIE manifestărilor voastre! Frica, panica, teroarea sunt emoții duse la extrem care, pentru unele persoane, pot fi uneori chiar mai periculoase decât problema însăși.

O altă manifestare este cea de indiferență mascată. Respectiv, o negare mascată a fricii precum: totul este bine, lucrurile sunt prezentate exagerat, acest virus este de fapt doar o altă formă de

răceală etc . Oameni buni, nu ne putem permite, în acest moment, acest fel de indiferență! Trebuie să rămînem încrezători și pozitivi dar lucizi și înțelepți, acceptând realitatea așa cum este ea acum – de criză planetară!

Din punctul meu de vedere, cea mai de dorit atitudine dar și cea mai greu de obținut și păstrat – este cea de echilibru și maturitate. E important să păstrăm un amestec sănătos de logică, înțelepciune, responsabilizare dar și încredere în sine, în societate, în Univers și Divinitate. Este o perioada sensibilă în care oamenii se crizează repede și ușor, anxietățile, mâniile, nedreptățile, individualitatea etc. ies la iveală uneori chiar exagerat.

De aceea, este foarte important să fim blânzi unii cu ceillati, să respectăm punctele de vedere ale fiecăruia dar să fim fermi în respectarea limitelor personale. Este nepotrivit să forțăm ideile noastre asupra celorlalți!

De asemenea, este important să comunicăm, mai ales cu copiii, adolescenții și bătrânii într-un limbaj clar pe înțelesul lor pentru a-i proteja.

Cum ieșim din starea de frică?

Daniela Nistor: În multe feluri! Pentru fiecare dintre noi există o soluție sau chiar mai multe! De aceea, trebuie experimentat, analizat ceea ce funcționează mai bine la fiecare. De asemenea, e bine să folosim resurse diferite în momente diferite, în funcție de inspirația și intuiția fiecăruia dintre noi.

De exemplu, respirația este ceea ce avem cu toții la îndemînă în fiecare moment! Inspirul scurt și expirul lung generează o relaxare rapidă. Tapotarea părții exterioare a palmei de la încheietură pînă în vîrful degetului cel mic repetând: Eu sunt bine, sunt în siguranță aici și acum, eu sunt în siguranță. Tehnica simplă Jin Shin Jiutsu ne poate ajută în cîteva minute astfel: ținem degetul mic în palma celeilalte mâini pentru 10 minute pentru a liniștii meridianul inimii și apoi putem ținem în palmă degetul arătător pentru încă 10 minute pentru a liniștii meridianul rinichiului și friciile. Recomand practica zilnică, dimineața și seara.

Putem, de asemena, vizualiza frica precum fiind un copil speriat, luându-l în brațele

noastre și legănîndu-l, liniștindu-l cu iubire, mângâindu-l până se eliberează frica și vedem copilul nostru interior zâmbind liniștit.

Cei care au credință și conectare spirituală pot invocă spre ajutor Sinele lor Divin, echipa lor angelică, Domnul Iisus, Maică Domnului sau Sfântul căruia îi poartă numele. Aveți încredere că în momente de

frică, de panică, o astfel de procedură aduce alinarea imediată. Celor enumerați mai sus, le putem cere să ne țină în brațe în timpul nopții, să ne aline, să ne vindece să ne ofere vise cu resurse și rezolvări

ale problemelor vieții de acum.

O rugăciune puternică și de folos este următoarea:

Mă încredințez acum pe mine și familia mea, pe toți cei dragi și întregul pământ iubirii, vindecării și protecției Divine.

De asemena, există ceaiuri, tincturi liniștitoare, homeopate, esențe florale, muzică vindecătoare și, desigur, nenumărate tehnici care ajută la purificare, armonizare și recalibrare.

O piramidă de shungit pusă în apă de băut peste noapte, ne crește imunitatea. De asemenea, o piramidă de quartz roz ne crește iubirea de sine și bucuria. Acvamarinul și sodalitul sunt considerate pietre ale curajului și protecției și pot fi de folos dacă le purtăm asupra noastră.

Care este semnificația mai profundă a acestei pandemii ?

Daniela Nistor: Există mai multe nivele spirituale fiecare cu semnificația lui. La nivelul de dimensiunea a treia, pandemia vine să ne activeze fricile personale pentru a fi vindecate și să arate deficiențele sistemelor umane de tip sanitar, economic, politic etc. pentru reorganizare și recalibrare.

La nivelul dimensiunii a patra, pandemia ne arată discrepanțele dintre țări și organizații și scoate la nivel personal programe vechi ancestrale și arhetipale de viață, legate de lipsuri, traume și frici, ajutându-ne să ne asumăm responsabilitatea de Creatori.

La nivelul dimensiunii a cincea, semnificația este legată de recalibrarea energetică a planetei Pământ pe o vibrație mai înalta. Pentru aceasta este nevoie de egalizări între oameni și societăți și de vindecări profunde prin colaborare, compasiune, respect și iubire de sine, respect și iubire pentru familia umană, ființele vii și Mama Pământ.

Există de asemenea și alte nivele care implică coaliții planetare și scopuri și mai înalte .

O invitație profundă este de a ne reconecta cu noi și viața, simplu și autentic, trăind-o cu recunoștință, moment cu moment.

Ce recomandări ai, în această perioada, pentru igienă noastră mentală, emoțională și spirituală?

Daniela Nistor: Lucrez în prezent la realizarea unui scurt ghid pe acesta tema. Dar vă pot împărtăși cu drag aici câteva lucruri simple de urmat.

Momentul trezirii și al întrării în somn sunt foarte importante. De aceea, afirmații personalizate, repetate de cîteva ori, sunt de folos.

De exemplu: Aici și acum eu sunt în siguranță. Această situație va trece și ea. Eu am în mine tot ceea ce îmi este necesar și de folos acum.

Este de asemenea important să ne conectăm la recunoștință, amintindu-ne că sunt mereu alți oameni în situații și mai grave. Oferind recunoștință pentru adăpost, hrană, corpul nostru –templul divin al

sufletului, creștem producția de hormoni ai fericirii care ne susțin imunitatea și sănătatea.

Emoțional, este important să ne conectăm cu emoțiile noastre găsind locul lor în corp. Punînd mâna acolo, le putem spune DA, liniștindu-le. Apoi putem deschide o ușa imaginară lăsînd-ule să iasă, ceea ce vor

și face de cele mai multe ori după ce le oferim acesta soluție . Putem creea, de asemenea, un act de voință de renunțare la emoțiile și situațiile nedorite – scriind pe o foaie de hârtie ceea ce ne deranjează și,

arzând-o într-un ritual de eliberare, printr-o alegere conștientă de a le scoate din corp odată cu energiile lor.

Din punct de vedere spiritual, este important să ne conectăm la lecția de viață a acestei situații. Societatea, lumea se manifestă mereu precum o oglindă a noastră. Că urmare, trebuie să mă întreb: Ce este virusat în mine acum? Care este povestea greșită de viață pe care o întreține mintea mea acum? Cum acționează frica mea acum și cum o pot conștientiza și vindeca? Ce îmi arată ea? Care este mesajul ei?

Am văzut cu toți manifestări disperate legate de mâncare, medicamente, siguranță provocate de reactivarea a sentimente și amintiri vechi venite prin genele noastre, ale străbunilor ce au trecut prin războaie, cataclisme, molime etc. Aceste sentimente se pot reactiva în noi acum împreună cu amintiri și traume din copilărie legate de spitale, doctori, boli și frici, etc.

Personal cred că vorbim aici de o evoluție accelerată care scoate din noi și în față noastră ceea ce este mai bun și ceea ce este mai rău, în alții și în lume, în scop de vindecare.

Cum ne putem sprijini unii pe ceilalți în această perioadă?

Daniela Nistor: În aceste momente, mai mult că oricând, este nevoie de compasiune față de

noi înșine și unul față de celălalt. Un scurt mesaj sau telefon, arată că ne pasă unul de celălalt. E important să îi întrebăm chiar și pe necunoscuți ce se întâmplă în viețiile lor, pentru a aduce energie și

susținere și a ne reconecta astfel la familia umană. De asemenea, fiecare are un dar de suflet de comunicare, de organizare etc. care este important de transmis, de folosit. Acum nimic nu este prea mic sau prea puțin, totul este important și valoros în aceste zile.

În calitate de femei suntem menite să protejăm viață, să o alinăm și să o susținem. Dar viața ne a învățat că suntem și puternice. De aceea, mesajul și modelul nostru personal este important în lume.

Bărbații au și ei darurile lor și sunt un ajutor important dacă le permitem. A gândi, a hotărî și lucra împreună, în cuplu, în familie, în comunități, este de neprețuit în aceste zile și creează cu adevărat miracole. Istoria a arătat mereu și partea bună a cataclismelor pe Pământ dacă suntem deschiși să le acceptăm. Oamenii de știință se unesc și progresul este grăbit, patriotismul crește, bunătatea blândețea, spiritul de sacrificiu, cresc și odată cu toate acestea crește și valul de iubire, frecvența umanității și a planetei Pământ.

Cum navighează această perioada un ghid spiritual?

Daniela Nistor: Eu cred că toți cei care ne-am asumat acest contract de suflet, de ghid spiritual, și am ales să venim pe planetă Pământ în aceste zile, avem un rol anume! De aceea, sper, mă rog și meditez că fiecare dintre noi să și-l amintească și să acționeze în concordanță cu el.

Personal, deși ca empată sunt supersensibilă, am fost atrasă și am urmat, în ultimii 15 ani, cursuri și retreat-uri destul de dure de gândire și exerciții de tip armată. Mi-am amintit, în aceste zile, cum spuneam în timpul unui exercițiu la cursurile mele :“Nu știm când viața ne va încerca și va trebui să fim acel model de împământare și conectare la adevăr care să susțină prin prezența lui mulțimea de oameni de lângă el pentru a le asigura drumul spre siguranță.”

Se pare că, unul dintre aceste momente este prezent acum, pentru fiecare dintre noi. În poziția de om și femeie este și pentru mine desigur, o lecție de disciplină, reprioritizare, reconectare la ceea ce este adevărat și important în fiecare moment.

În rolul de ghid spiritual, încerc zi de zi să rămân ancorată în realitate păstrându-mi inima deschisă, să susțin cu delicatețe și compasiune oamenii, ajutîndu-i să elibereze traumele, friciile, iluziile, conectarea la energii și frici care nu le aparțîn precum cele ale inconștientului colectiv .

Pentru mine este important să-i susți n pe ceilalți, în special pe alți terapeuți, dar și pe empati, oameni sensibili pentru care este și mai greu în aceste vremuri haotice energetic. Și desigur, în special, pentru mame cu copii deoarece ei pot prelua cu ușurință și rapiditate de la părinți energiile grele și se pot îmbolnăvii. Cred însă că Universul îmi trimite mereu oamenii care sunt în rezonanță cu mine și ei primesc

ceea ce au nevoie acum, chiar dacă înțelegerea cea profundă poate veni mai târziu.

La fel de important pentru mine, în calitate de mesager, este să împărtășesc și să transmit mereu mesaje de susținere, de reamintire, că suntem cu mult mai mult decât un corp și o minte, că avem un suflet conectat la Divin, care are toate resursele de rezolvare a situaților de viață prin care trece fiecare individ, mai ales dacă este centrat și conectat cu inima lui proprie.

Ce mesaje ai primit de la Divinitate pe această tema?

“Această situație vine cu posibilități mari de transformare, vindecare și creștere spirituală pentru fiecare dintre voi dar mai ales pentru autoritățile planetei Pământ. Unii dintre voi aleg să plece, alții să

învețe din această experiență mai mult despre ei și valențele sufletului lor, alții să își ofere serviciile și cunoașterea creând noi soluții și rezolvări practice.

La nivel de civilizație umană, oportunitatea este de colaborare în unitate și frăție și crearea de sisteme noi de dezvoltare și funcționare a societății.

Păstrați-va pacea, folosiți-va înțelepciunea și acționați autentic și curajos. Suntem cu voi și sunteți susținuți, protejați și pregătiți pentru această! Noi suntem ghizii, îngerii și maeștrii de lumina, suntem Familia voastră Divină.”

Doresc de asemenea să împărtășesc aici linkul unei meditații scurte de susținere în scopul armonizării emoționale și a creșterii vibrației proprii primit în și pentru aceste zile. Tuturor vă doresc pace interioară, curaj, înțelepciune și binecuvântări divine. Să auzim numai și numai de bine!

Featured foto by Wollertz via Shutterstock