Portalul magic 2.2.2022, ziua în care Universul îți dăruiește iubire necondiționată

Care este semnificația spirituală a zilei de 2.2.2022?

Numerologia este taina care descifrează influența vibrației numerelor asupra destinului uman. Fiecare număr poate determina o anumită caracteristică, o alegere, un parcurs al vieții, dar Numerele Maestre și Numerele Îngerilor sunt cele cu cea mai puternică rezonanță. Să le luăm pe rând.

Numerele Maestre

Cei născuți sub influența lor sunt oameni meniți să îți trăiească viețile în slujba celorlalți, să îi îndrume, să îi învețe, să îi conducă sau să îi apere. Pentru a determina dacă ești guvernat de un Număr Maestru, trebuie să îți aduni toate numerele din cifra nașterii până când jaungi la un singur număr. Dacă în urma adunării zilei de naștere cu luna și cu numerele din an ajungi la 11, 22, 33 etc până la 99, atunci viața ta este guvernată de un Număr Maestru.

Numerele Îngerilor

Alături de Numerele Maestre, în tradiția numerologică există alte secvențe de numere extrem de importante, denumite Numerele Îngerilor. Acestea sunt de forma 111, 1111, 222, 2222, 333, 3333 etc până la 9999. Spre deosebire de cele Maestre, aceastea nu arată nicio predeterminare sau destin, ci sunt mesaje divine pentru cel care este ”urmărit” în viața cotidiană de aceste secvențe. E posibil să le întâlnești când te uiti repetitiv la ceas la orele 11.11 sau 22.22. De asemenea, e posibil să le găsești în numărul de telefon, CNP, numărul de la stradă, de la casă, de la apartament, să le zărești în anunțuri de pe stradă sau să le visezi. Acest lucru înseamnă că Universul are un mesaj pentru tine. Descoperă aici semnificația Numerelor Îngerilor.

De ce este importantă ziua de 2.2.2022?

În mod evident, această zi stă atât sub vibrația Numărului Maestru 22, cât și sub vibrația Numărului Divin 222. Prin urmare, portalul magic deschis sub vibrația acestei zile are un impact profund asupra noastră. 22 este despre cooperare, despre iubire, despre prietenie, dar și despre dualitate, despre umbră și despre includerea umbrei în prcesul nostru dee vindecare. În această zi, Universul ne spune că trebuie să ne iubim unii pe ceilalți. Ca o paranteză, știți unde găsiți în Biblie cuvintelle lui Iisus ”Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”? În Matei, 22.

O altă metodă de tălmăcire a acestei vibrații este divinația prin Tarot, iar Arcana cu număr 2 este Marea Preoteasă. Simbolul ei este Luna, astrul care vorbește despre puterea intuiției, dar și despre misticism, spirit și ceea ce se află în subconștient. De multe ori în subconștientul nostru se află Celălalt, Umbra, latura noastră nevindecată pe care trebuie să o îmbrățișăm și să ne-o asumăm.

De asemenea, Universul ne mai transmite în această zi că trebuie să ne dăm voie să ne iubim pe noi înșine, dacă vrem să le dăm voie celorlați să ne iubească. Pentru a face acest lucru, trebuie să acceptăm natura duală a ființei umane, partea luminată și partea întunecată. Pentru a te bucura de lumină, trebuie să accepți și să vindeci ceea ce în tine este în întuneric. Zi fără noapte nu există, Luna nu strălucește fără Soare, iar fără durere nu am ști să prețuim fericirea. Acesta este, de fapt, înțelesul portalului magic deschis înaintea noastră.

foto prima pagina Detelina Petkova/ Shutterstock

