Un articol de Dr. Claudiu Chivu, medic primar chirurgie cardiovasculara

Daca ar fi sa definim intr-un singur cuvant toate actiunile care aplicate din copilarie pana la batranete ne ajuta sa avem o inima sanatoasa, probabil ca acest cuvant ar fi echilibru. Se spune ca 25 % din existenta noastra este mostenire genetica, iar restul de 75% factori de mediu. Acest determinism se traduce in medicina prin factori favorizanti si factori predispozanti. Majoritatea factorilor de risc cu determinism genetic apar prin expresia genica a unor gene alele.

Studii recente au demonstrat ca aceasta expresie genica poate fi modulata de factori exteriori, cum ar fi stresul. In primii ani de viata copilul isi formeaza caracterul. Sunt voci care sustin ca acest proces incepe chiar din viata intrauterina. O viata inceputa in armonie, in sanul unei familii frumoase creaza premisele unui caracter echilibrat, care va reusi ulterior sa controleze factorii de risc pentru boli cardiace.

Predispozitia catre obezitate se moduleaza deja din primul an de viata. Aceasta este perioada in care excesele si dezechilibrele alimentare intretinute evident de mama si familie se transpun prin cresterea numarului celulelor adipoase. Capacitatea tesutului adipos de a-si creste numarul de celule inceteaza dupa un an, singura modalitate de crestere ulterioara a tesutului adipos fiind cresterea volumului adipocitelor. Deci in primul an ne vom seta numarul de celule grase din organism. Obezitatea incepe in prima copilarie

Pe masura ce copilul creste si factorii de risc cu care acesta interfereaza se diversifica. Alimentatia tip fast, excesul de dulciuri, modificari negative comportamentale vor constituii fundamentul viitoarelor boli de inima.