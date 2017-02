O multime de femei spun ca nu mai au energie pentru a se mai ocupa de hobby-uri si alte activitati, pentru ca sunt prea obosite la finalul zilei. Mai mult decat atat, multe femei marturisesc si ca au probleme de concentrare la birou, fapt care se traduce in ore lucrate peste program, stres si oboseala. Daca tii cont de cateva sfaturi si pui in aplicare cateva trucuri simple, vei vedea ca iti poti atinge adevaratul potential in foaret scurt timp si vei gasi resursele de energie pentru ca zilele tale sa nu se rezume doar la serviciu. Iata ce poti face:

1. Ce ai de facut pentru a te putea concentra mai bine de dimineata pana seara

Unele activitati de la birou iti iau mult mai mult decat ar trebui? Lipsa puterii de concentrare este o adevarata piedica in calea productivitatii tale si, de ce nu, chiar si in calea unei cariere implinite. Secretul sta intr-un mic dejun plin de substante nutritive, care iti vor alimenta organismul pentru a face fata oricarei provocari. Nu degeaba este considerata cea mai importanta masa din zi, iar cu aceste ceareale simplu combinate cu lapte sau iaurt vei avea parte de energie pentru a te concentra de dimineata pana seara.

Dupa cum vezi, sunt o sursa excelenta de proteine, contin numeroase vitamine, inclusiv acid folic, si reprezinta un mic dejun foarte usor de preparat si de mancat. Sunt exemplul perfect de masa hranitoare si super-sanatoasa, dar foarte usor de pregatit. Poti chiar sa tii la birou o punga si sa rontai din ele in loc de alte snack-uri pline cu E-uri.

2. O cana de ceai te poate ajuta sa ai mai multa energie, dar si sa te mentii in forma

Ceaiul din diverse plante poate avea efecte benefice asupra mai multor functii din organism, insa pentru lipsa de energie ceaiul verde este cea mai buna alegere. Racoritor si cu efect revigorant, ceaiul verde are si beneficii pentru silueta ta.

Numeroase studii au demonstrat ca aceasta licoare naturala contribuie la arderea tesutului adipos, fiind o bautura de mare ajutor femeilor care tin diete si cure de slabire. In plus, acest ceai poate inlocui cu succes cafeaua, datorita efectului sau revigorant, iar indulcit cu putina miere devine o licoare care te va ajuta si sa lupti impotriva multor afectiuni, regland metabolismul si contribuind la cresterea imunitatii.

3. Timpul investit in exercitiile fizice se va transforma in energie pentru intreaga zi

Daca si jobul tau implica statul la calculator timp de 8 ore pe zi, stilul de viata sedentar ar putea deveni, cu timpul, cauza principala a durerilor de spate, acumularea kilogramelor (cu toate consecintele cu care vin la pachet), dar si a lipsei de energie. O multime de persoane folosesc scuza lipsei de timp pentru a motiva o viata sedentara, insa adevarul este ca sportul te va ajuta sa lucrezi mai eficient si iti va da energie pentru a face mai multe de-a lungul zilei.

Suna paradoxal si de multe ori ti se pare ca nu ai energie nici sa te ridici din pat, cu atat mai putin pentru a face cateva genuflexiuni, insa realitatea este ca, daca reusesti sa-ti faci un obicei din a face exercitii fizice, vei observa ca vei deveni mai energica si mai productiva la serviciu. Cand iti pui corpul in miscare se activeaza si lucreaza la capacitate ridicata toate functiile sale, asa ca te vei simti plina de energie. In plus, sportul contribuie si la productia de endorfine, hormonii fericirii, conferindu-ti o stare de bine si tinand departe depresia si grijile inutile.

Dupa cum vezi, aceste trei lucruri sunt atat de usor de pus in aplicare, incat merita pe deplin sa le incerci macar pentru o saptamana. Dupa ce vei observa cat de mult s-a schimbat starea ta de spirit, te vei intreba de ce ai apelat la ele atat de tarziu.

Sursa foto: kudla/Shutterstock, Kaponia Aliaksei/Shutterstock