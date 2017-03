Cu cinci ani si vreo trei luni in urma, cand imi scriam rezolutiile pentru noul an, mi-am propus doar sa ma dau in fiecare zi cu crema de corp. Nimic altceva. A fost anul in care m-am mutat dintr-o casa in alta, m-am maritat si-am facut un copil. Cu crema, in schimb, n-am reusit sa ma dau decat, conform bunului obicei, din joi in Pasti. Nici anii ce i-au urmat nu au fost cu succes la acest capitol, desi am avut grija sa trec cu sfintenie pe lista rezolutiilor punctul cu cremuirea zilnica, macar de dragul superstitiei, ca si cum esecul acestuia garanta izbanda celorlalte. Cum, necum, au trecut 5 ani fara hidratare. Si se simte. Pielea mea a inceput sa tanjeasca dupa substante de care nici nu stiam ca am nevoie. Bata-le vina, bine era daca incepeam cu 5 ani in urma, dar niciodata nu e prea tarziu. Sa le analizam pe cele mai importante:

Vitamina E – ANTIOXIDANT

De vitamina E, stie si fii-mea la patru ani, avem nevoie tot timpul. Este un antioxidant excelent care mentine pielea supla si previne imbatranirea prematura a tegumentului.

Ulei de bumbac – TONIFIANT

Dupa varsta de 30 de ani, „tonifiant” devine cuvantul tau preferat. Este motivul pentru care uleiul de bumbac a castigat interesul meu. Acidul linolenic si cel arahidonic din compozitia acestuia hranesc pielea si ii oferta elasticitate, un beneficiu pe cat de pretios, pe atat de greu de intalnit.

Proteina hidrolizata din teff – FORMEAZA O PELICULA - HIDRATANTA

Am intalnit-o prima oara in gelul de dus Osmanthus de la L’Erbolario despre care v-am povestit intr-un text publicat in urma cu o saptamana. Eragrostis Tef este o planta din Etiopia bogata in minerale, vitamina B si diversi aminoacizi. Datorita acestei compozitii, compusii proteici derivati din aceasta cultura si aplicati pe piele sub forma de emulsii cremoase formeaza pelicule puternic hidratante.

Absolut de flori de Osmanthus – PROTECTOR – AROMAT

Despre florile de Osmanthus v-am tot povestit, sunt cea mai recenta pasiune a mea. Parfumul micutelor flori de Osmanthus invaluie si rasfata discret si misterios. L-as adauga in tot ce imi atinge pielea, iar crema de corp nu face exceptie.

Din fericire, crema parfumata de corp Osmanthus de la L’Erbolario contine toate ingredientele enumerate mai sus, pe langa alte cateva substante pretioase. Este un rasfat pe care il poti darui de 8 martie unei femei pe care o pretuiesti sau ti-l poti oferi tie insati.

Produsele din gama Osmanthus NU contin: parabeni, conservanțI, surse de gluten, uleiuri minerale, silicon , saruri de aluminiu, SLS si SLES!

Pentru mai multe intrebari si informații despre produsele L’Erbolario, va asteptam in farmaciile Sensiblu sau pe https://www.facebook.com/LErbolarioinSensibluRomania