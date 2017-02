Spre sfarsitul saptamanii trecute am primit spre testare o gama noua de produse de ingrijirea corpului. Am fugit de la birou prea devreme, am ajuns la gradinita prea tarziu, am trecut pe acasa sa las sacose cu mancare, costum de balet, echipament de schi si minunatiile despre care va scriam mai sus si am fugit spre locul de joaca unde puteam sa-mi continui munca in timp ce teroarea roz fugarea personalul pana la epuizare.

Doi, trei ore mai tarziu, in vreme ce urcam scarile spre casa, m-am simtit invaluita intr-un miros situat la jumatatea distantei dintre citric si floral. Parea fructul iubirii dintre un grepfrut si cateva petale de flori peste care cineva trecuse cu trei picaturi de vanilie. Am deschis usa de la intrare intocmai ca in reclamele in care vecinii adulmeca bunatatile gospodinelor.

Long story short - sotul meu ajunsese acasa inaintea mea si facuse cunostinta cu produsele mele de testat. Pentru ca (si din fericire) ne putem baga nasul in borcanele celuilalt numai cand vine vorba de sampon si gel de dus, il alesese pe cel din urma si parfumase toata cladirea.

Aveam sa aflu mai tarziu, citind fisa gelului de dus L’ERBOLARIO Osmanthus, ca meritul pentru parfumul puternic, dar fresh, care se poate simti de la minim doua etaje distanta il are floarea de Osmanthus, cea care a dat si numele gamei de produse disponibile in farmaciile Sensiblu. Gelul de dus contine atat extract de frunze, cat si absolut de flori de Osmanthus, ingredient care, pe langa mirosul divin, ofera fermitate si tonifiere pielii.

Va spun drept, m-a cucerit de la “fermitate”, dar nici capitolul hidratare nu este deloc de neglijat. Datorita continutului de proteina hidrolizata din Tef, o planta din Etiopia bogata in vitamina B si diversi aminoacizi, gelul de dus formeaza o pelicula care permite o curatare echilibrata si o hidratare optima a pielii.

Cel de-al treilea ingredient “vedeta” al gelului de dus este un mix intre doua produse extrem de iubite si populare - ovazul si nuca de cocos, ambele menite sa mentina hidratarea pielii si sa o protejeze.

Sa recapitulam: Fermitate, tonifiere, hidratare si parfum de durata.

Ce ai putea sa-ti mai doresti?

Produsele din gama Osmanthus NU contin: parabeni, conservanțI, surse de gluten, uleiuri minerale, silicon , saruri de aluminiu, SLS si SLES!

Produsele din gama Osmanthus NU contin: parabeni, conservanțI, surse de gluten, uleiuri minerale, silicon , saruri de aluminiu, SLS si SLES!

