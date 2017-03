Trebuie sa recunosc ca in sufletul meu s-a ascuns intotdeauna o feminista convinsa dornica de a lupta pentru adevar si dreptate si care nu a dat niciodata inapoi atunci cand simtea ca e nevoie sa-si apere cu patos principiile, dorintele si bucuriile. Fiind de cand ma stiu expresia aventurii, libertatii, a riscurilor asumate si independentei, am admirat si apreciat intotdeauna atat femeile puternice din viata mea cat si eroinele pe care le-am intalnit in aceasta lume, pe care le-am descoperit fie intr-un zambet cald in care puteai citi un suflet puternic, fie in doi ochi misteriosi care oglindesc o inima frumoasa, plina de iubire.

Pentru ca se apropie Ziua Femeii, o zi care ar trebui sa ne aduca aminte in primul rand noua, femeilor, ca suntem minunate, ca suntem puternice, ca suntem expresia vie a frumusetii si a iubirii, am pregatit o lista cu filme despre femei puternice pe care merita sa le vezi in acest an.

10+1 filme inspirationale cu si despre femei pe care trebuie sa le vezi

LA LA Land

Un film pe care am asteptat cu sufletul la gura sa-l vad si care nu mi-a dezamagit in niciun fel asteptarile. Taramul La La Land te cucereste din primele minute si pare locul de vis care poarta promisiunea un viitor stralucit, insa capcanele dezamagirii se ascund la tot pasul. Ce nu stiu tinerii visatori care pasesc aici cu speranta este ca in „La La Land” supravietuiesc doar cei perseverenti si incapatanati. Emma Stone, una dintre actritele mele preferate, o interpreteaza pe Mia, o tanara chelnerita care aspira la o cariera in lumea filmului, hotarata sa nu renunte la propriile idealuri, indiferent cate obstacole ar intampina. Mia se indragosteste de tanarul Sebastian (Ryan Gosling) un individ solitar indragostit de jazz-ul nascut in New Orleans, iar povestea lor de dragoste se transforma intr-un adevarat carusel de emotii. Ce se va intampla atunci cand Mia va fi nevoita sa aleaga intre relatia ei si cariera pe care si-o doreste?

Jackie

Despre John F. Kennedy, unul dintre cei mai cunoscuti si iubiti presedinti ai Americii s-a scris o gramada, s-au facut filme, reportaje, documentare, atat despre el, cat si despre asasinat. Asa cum sugereaza si titlul, in acest film este vorba despre Jackie, Prima Doamna a Americii, viata, soarta si momentele dramatice prin care a trecut dupa asasinarea sotului ei. Filmul se concentreaza, temporal vorbind, pe intervalul de la decesul lui Kennedy pana la inmormantarea sa, iar toata actiunea acestuia se invarte in jurul lui Jackie, asasinatul fiind lasat cumva un pic in spate. Felul in care ne este prezentata povestea prin prisma lui Jackie, care ofera un interviu unui reporter care voia sa faca un reportaj cu si despre ea, ne da impresina ca este un film jurnalistic sau un documentar. Jackie (interpretata exceptional de Natalie Portman) descrie aceasta perioada ca cea in care a pierdut „iubirea vietii sale”, dar a castigat „dragostea unei intregi natiuni.”

Christine

Elle

Ce se intampla atunci cand unei femei i se neaga dreptatea si libertatea? Filmul Christine este bazat pe o poveste tragica, dar adevarata despre Christine Chubbuck (interpretata remarcabil de Rebecca Hall), o tanara ambitioasa in varsta de 29 de ani, care isi doreste cu disperare sa-si dovedeasca abilitatile in lumea superficiala a jurnalismului din anii 70’ dominata de barbati. In ciuda ambitiei si profesionalismului sau, Christine este atrasa rapid pe o cale auto-distructiva intrucat, managerul televiziunii locale din Florida la care lucreaza, ii respinge subiectele si ii cere sa-si indrepte atentia catre povestile de scandal. Considerandu-se un jurnalist serios, Christine devine anxioasa, tulburata si retrasa, iar de aici nu mai este decat un pas pana la finalul tragic de care are parte. Christine Chubbuck s-a sinucis in timpul unei transmisii in direct.

„Rusinea nu este o emotie suficient de puternica pentru a nu mai face nimic.” Una dintre replicile pe care personajul central al filmului, Michele Leblanc i le sopteste prietenei sale cele mai bune. Elle este un film greu de descris in cuvinte, atat din pricina subiectului, cat si a sentimentelor pe care ti le trezeste. Michele este o femeie de afaceri care conduce o companie de jocuri video, lucrand in permanenta mai mult cu barbati care o apreciaza sau o invidiaza. Primele cateva minute ale filmului sunt destul de brutale si inexplicabile pe moment, Michele fiind atacata si violata in propria ei casa de un intrus cu o masca de schi. Desi aceste evenimente nu par sa fi schimbat prea multe in viata ei, pe parcurs filmului ne dam seama ce plan teribil se ascunde in mintea ei. Este unul dintre acele filme care merita vazute nu doar pentru actiunea si subiectul in sine, dar si pentru jocul actoricesc absolut fascinant al actritei Isabelle Huppert.

Beauty and the Beast

Un film care nu cred ca mai necesita prea multa prezentare. Am declarat-o si declar in continuare ca este unul dintre filmele cele mai asteptate de mine in 2017. De ce l-am adaugat pe lista? Din simplul motiv ca Belle mi se pare de departe cea mai complexa si mai impresionanata printesa Disney. Pentru ca, trecand de povestea animata si fantezista, Belle este un simbol al femeilor puternice, ambitioase care nu accepta sa le fie impus ce fel de viata sa traiasca si care poate sa priveasca dincolo de imaginea frumusetii superficiale. Spre desoebire de originalul animat din anul 1993, filmul a avut parte de un facelift, Belle este un inventator indraznet care refuza sa poarte corset si sa se plieze pe regulile misogine din Franta anilor 1800, iar Bestia are o personalitate mult mai demna de femeia puternica ce devine prizoniera in castelul sau.

Snatched

Un film care prezinta intr-un mod cu totul inedit, amuzant dar, in acelasi timp profund, relatia dintre mama si fiica. Povestea incepe cand Emily Middleton, personaj interpretat de simpatica Amy Schumer (cunsocuta pentru rolul din comedia O tipa…dezastru), este parasita si singura care o poate ajuta in acest moment este mama ei, rol interpretat de Goldie Hawn. Emily o roaga pe mama ei sa plece impreuna intr-o aventura uimitoare in America de Sud, insa lucrurile iau o turnura cu totul neasteptata, iar cele doua sunt luate ostatice.