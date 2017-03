Foto: Alliance, Shutterstock

Retine ca momentul din zi in care iei masa precum si tipul de proteina sau carbohidrati pe care il alegi sunt mai importante. Mai mult decat atat, ideea ce cele mai bune rezultate se obtin in conditii de stres este falsa. Asadar relaxeaza-te si incalca acele reguli care nu-ti fac deloc bine.

3 reguli pe care le poti incalca dupa antrenament

1. Trebuie sa mananc imediat dupa antrenament

Nu, nu trebuie. De fapt, masa de dinaintea antrenamentului poate fi mai importanta decat cea de dupa. Digestia dureaza. Dupa o masa bogata in proteina, amino-acizii sunt prezenti in sange intr-o cantitate destul de mare pana mai tarziu. Iti recomand sa mananci bine cu 2-3 ore inainte de a merge la sala. Astfel, sansele de accidentare a musculaturii in timpul antrenamentului se diminueaza. Ideal este sa mananci din nou la 60 de minute dupa ce ai terminat antrenamentul cu scopul de hrani, reconstrui si hidrata. Daca insa nu ai mancat inainte de antrenament, asa cum am descris mai sus, atunci hraneste-te imediat ce ai iesit din sala.

2. Am terminat shake-ul, trebuie sa beau un shake de proteina

Deloc. De fapt, daca faci asta mai mult ca sigur ca ti se va face teribil de foame la scurt timp. E adevarat ca proteina de zer este proteina cu cea mai rapida absorbtie. Chiar si asa nu mai rapid de 8-10 grame pe ora. Alege o proteina care se digera mai greu ceea ce ii va permite corpului sa primeasca o cantitate necesara de nutrienti pana la urmatoarea masa.

3. Dupa un antrenament intens, trebuie sa mananc carbohidrati care se digera repede

Exista si o exceptie de la regula. Daca nu iti este foame dupa antrenament, un shake de proteina este exact ceea ce iti trebuie.

Procedeaza astfel si ti se va face foame imediat. Sa mananci dextroza sau ceva dulce dupa antrenament poate duce la o umplere rapida a resurselor de glicogen. Insa atata vreme cat ai o alimentatie echilibrata, acest lucru se va produce in mod natural in urmatoarele 24 d ore. Prin urmare, este perfect in regula sa mananci un bol de orez brun sau ovaz dupa antrenament.

