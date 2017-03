Foto: kudla, Shutterstock

Yoga - practicata in mod corect, coreland posturile cu respiratia si cu golirea mintii, reprezinta un ingredient fundamental al unei vieti sanatoase si constiente. Nici orele de aerobic si nici exercitiile de forta nu iti aduc ceea ce iti aduce yoga. Cred ca aceste trei tipuri de miscare se completeaza in mod fericit si tocmai de aceea le practic saptamanal.

Daca mersul la sala de patru ori pe saptamana (dublat de odihna si alimentatie corespunzatoare) este suficient pentru a da rezultate, yoga trebuie practicata zilnic. Iti garantez ca odata ce incepi sa o introduci in programul tau, iti va fi foarte greu sa renunti (chiar si atunci cand esti in vacanta).

Avantajul acestei discipline este ca poate fi practicata chiar si pe plaja sau la tine acasa, in sufragerie. Ai nevoie doar de o salteluta si de imbracaminte lejera.

"Pentru a practica yoga acasa, ideal ar fi sa ai un colt , un loc mai liber, unde sa iti poti intinde salteaua de yoga si cu cat mai putine lucruri in jur, pentru a nu-ti distrage atentia. Pentru ca practica sa fie cat mai confortabila, sunt utile cateva lucruri precum o patura, perna, bloc de yoga, curea de yoga. Acestea te pot ajuta in timpul posturilor," iti recomanda Alina Grecu, instructor de Yoga.

Chiar si zece minute sunt suficiente. Pe Youtube gasesti o multime de filmulete care sa te ajute, asta daca nu cumva ai retinut posturile pe care le faci la sala.

"Se poate folosi o muzica ambientala, sau poate mantre, o lumina difuza, cateva lumanari, betisoare parfumate, poate uleiuri esentiale. Fiecare isi poate crea acel spatiu de liniste, care sa te invite si sa-ti ofere starea potrivita pentru practica," iti recomanda Alina. "La clasele de yoga predate in centrele World Class incerc sa creez un loc in care sa te poti deconecta de miscarea din jur, agitatie, sunete, si ma folosesc de muzica, aromaterapie, betisoare parfumate, lumanari, cartonase cu mesaje pozitive, avand mereu intentia ca fiecare participant la clasa, sa-si ia din practica oferita, ceea ce are nevoie."

Asadar, nu uita ca inainte de inceperea practicii sa iti stabilesti o intentie pentru ziua respectiva iar la terminare sa iti aloci un pic de timp pentru a te relaxa si a reveni treptat la...realitate.

Namaste!

Foto prima pagina: Rawpixel.com, Shutterstock