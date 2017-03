Foto: martiapunts, Shutterstock

Vesti bune pentru iubitoarele de miscare dependendente de ciocolata: va puteti bucura de gustul preferat fara sa puneti in pericol efortul pe care il faceti la sala. Consumul de ciocolata determina creierul sa elibereze acele endorfine care te fac sa te simti bine, aceleasi substante placute ca dupa un antrenament fantastic. Insa, asa cum stii, ciocolata cu lapte contine grasime si zahar. Poti obtine insa acelasi gust delicios cu ajutorul acestor doua ingrediente pe care le gasesti in orice supermarket.

Ingrediente care pot inlocui ciocolata

Pudra de cacao

Poti face orice sa aiba gust de ciocolata adaugand pudra de cacao. Aceasta contine un tip de fitochimicale care ajuta la scaderea tensiunii arteriale, a colesterolului si la imbunatatirea sensibilitatii la insulina. Cercetarile sugereaza ca pudra de cacao ar putea ajuta eforturile de la sala prin accelerarea recuperarii dupa un antrenament intens.

Retine ca flavanolii sunt ceea ce dau pudrei de cacao un gust usor picant, dar, in cazul in care aceasta a fost prelucrata in mod semnificativ prin fermentare, alcalinizare si prajire,efectul ei se diminueaza. Alege o pudra de cacao neprelucrata si neindulcita. Unele studii arata ca pudra de cacao contine mai multi antioxidanti decat vinul rosu si ceaiul verde.

Ciocolata neagra

Presupunand ca ai gasit o ciocolata neagra de buna calitate (peste 65 la suta cacao) si ca abia astepti sa te bucuri de efectul sau antioxidant, fii atenta la cantitatea de grasime existenta in in ciocolata. Grasimea in ciocolata provine din acidul oleic, si din alte doua tipuri de acizi dintre care unul poate avea un efect negativ asupra colesterolului. Per ansamblu, acizii grasi din ciocolata neagra nu sunt atat de nocivi pentru sanatatea ta insa nu folosi acest lucru ca pe o scuza pentru a inghiti pe nemestecate mai multe tablete de ciocolata neagra la o masa. Sa stii ca dimensiunea si cantitatea conteaza extrem de mult.

Probabil ca nu iti va placea ceea ce vei citi insa un patratel de ciocolata neagra pe zi este de ajuns. Partea plina a paharului este ca nu vei mai fi nevoita sa iesi din casa in toiul noptii pentru a-ti reinprospatat provizia. Cea mai buna modalitate de a te bucura de ciocolata ta este sa o savurezi pe indelete.

