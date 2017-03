Foto: agsandrew, Shutterstock

Despre glanda pineala s-a scris mult in ultima vreme. Ea este cea care ne confera abilitatile asa zis supra-omenesti. Cunoscuta si ca "cel de-al treilea ochi", aceasta glanda endocrina localizata in creier, intre cele doua emisfere cerebrale, ne ajuta sa atingem nivele mai profunde de constiinta si actioneaza ca o poarta catre dimensiuni aflate dincolo de lumea pe care o percepem cu ajutorul mintii noastre.

Alimentatia, dar si gandurile, credintele si emotiile noastre duc la calcifierea glandei pineale si aducand-o in stare de nefunctionare. Procesul este insa reversibil cu ajutorul unei nutritii adecvate si detoxifierii.Cercetatorii au descoperit ca alimentatia deficitara, incarcata de pesticide si alte chimicale si toxinele din mediul inconjurator, printre care si fluorul din apa fac ca oamenii sa fie expusi la mai multe toxine si nano-organisme decat in oricare alt moment al istoriei. Glanda pineala si corpul isi construiesc cochilii calcaroase pentru a se apara.

Pentru a-ti accesa potentialul spiritual este nevoie sa stopezi acest proces si sa elimi fluorul din viata ta. Iata sase alimente care te pot ajuta sa faci asta.

6 alimente care te ajuta sa-si accesezi potentialul spiritual

1. Uleiul de oregano

Atat uleiul de oregani cat si extractul de neem ajuta la procesul de purificare si decalcifiere a glandei pineale dar si la o mai buna functionare a sistemelor endocrin si imunitar.

2. Cacao neprocesata

In forma ei organica, cacaua poate detoxifia glanda pineala datorita continutului ridicat de antioxidanti.

3. Super alimente bogate in clorofila

Suplimente precum spirulina sau algele verzi-abastre sunt exemple de alimente clorofila care ofera aceleasi beneficii ca si legumele cu frunze dar au o valoare nutritionala mai mare.

4. Iodul

Suntem expuse in mod constant la fluor datorita prezentei acestuia in apa cu care ne spalam dar si in pasta de dinti. Fluorul este una dintre principalele cauze ale calcifierii glandei pineale. Iodul ajuta la stopare acestui proces deoarece genereaza eliminarea fluorului din organism prin urna.

6. Borul

Un alt supliment eficient in inlaturarea fluorului din corpul uman este mineralul cunoscut sub numele de bor. Se gaseste in sfecla, care poate fi mancata cruda, fiarta, gatita sau sub forma de pudra. Borul se gaseste si in prune uscate.

Foto prima pagina: Viktoriya, Shutterstock