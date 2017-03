Advertorial

Imi amintesc cu emotie anii 2007-2008 cand pasionatii de alergare erau rari si se strecurau prin parcuri, pe alei sau pe strazi usor tematori fata de cainii vagabonzi si apostrofarile pensionarilor care comentau rautacios: ce fugiti asa fara rost? La munca!

Bucharest RUNNING CLUB a pus temelia in construirea evenimentelor de sport de masa in aer liber, prin organizarea Maratonului International Bucuresti. In ultimii 10 ani oamenii au trecut prin perioada de downshifting, prin reevaluarea prioritatilor si s-au apropiat mai mult de propriile pasiuni sau hobby-uri, printre care miscarea, sportul, alergarea. In prezent sunt peste 150 de evenimente anuntate, de alergare sau care includ alergarea, pe an, in tara.

Misiunea BRC este de a facilita accesul indivizilor, comunităţilor si companiilor în realizarea obiectivelor personale printr-un stil de viaţă activ și sănătos, oferind acestora posibilitatea de a avea un impact pozitiv în societate.

Pentru a realiza acest lucru pe noi ne unesc pasiunea și spiritul de echipă, respectul pentru ceilalţi și pentru natură, într-un puternic și absolut spirit de fair-play. Aceste valori le-am perpetuat si le-am materializat in organizarea si dezvoltarea conceptului “Bucharest RUNNING CLUB premier events”.

Nasterea “Bucharest 10K&Family Run”

Cresterea BRC a fost organica si naturala adaugand cate un eveniment de masa international, acreditat si inclus in calendarul international, la aproximativ 4 ani: de la editia 1 a Bucharest MARATHON din 2008, care a avut cateva sute de alergatori, apoi la prima editie a Bucharest HALF MARATHON, din 2012, care a avut 3000 de alergatori, pana la Bucharest 10K & FAMILY RUN, care s-a nascut anul trecut, in 2016, avand 5000 de participanti pe toate categoriile de varsta – am avut o evolutie pozitiva, in crestere, urmand tendintele si optiunile romanilor pentru practicarea unor sporturi de timp liber. Alergarea a fost si ramane optiunea numarul 1 a populatiei urbane din Romania, fiind cel mai facil sport oriunde in lume iar distanta de 10km este cea mai alergata de pe mapamond.

In SUA, de exemplu, in 2015 au finalizat cel putin o competitie de 10Km peste 1.275.000 persoane. In Romania, doar la competitiile BRC care sunt cele mai mari si acreditate international, in 2016, au fost aproximativ 5.000 de alergatori la cursa de 10km.

Dezvoltarea a fost posibila datorita parteneriatului cu sponsorii oficiali, principali, cu institutiile si autoritatile publice, datorita increderii acestora in noi si in viziunea BRC.

UNIQA Asigurari este pilonul principal al evenimentului iar acest parteneriat a fost de success in ambele sensuri. Compania a avut in ultimii doi ani o schimbare spectaculoasa in cultura organizationala: dintre cei 350 angajati in Bucuresti, aproximativ o treime s-au inscris in programul “Gandeste Sanatate”, se preocupa de starea de bine personala si la locul de munca iar saptamanal au programe de antrenament. Anul acesta, dupa ce editia intai a fost de mare success, UNIQA Asigurari va aduce pentru 3 zile in Parcul Izvor un camion – Uniqa Health Truck – un laborator de analize mobil care ofera analize medicale gratuite tuturor alergatorilor inscrisi la Uniqa Asigurari Bucharest 10K & FAMILY RUN (in masura programarilor disponibile).

Despre eveniment si noutatile editiei a 2-a

Traseul Bucharest 10K & FAMILY RUN este foarte frumos, in vecinatatea Palatului Parlamentului si pe bulevardele centrale – Unirii, Splaiul Independentei, bd Libertatii dar este si foarte rapid – anul trecut kenyanul Geofry Kipkirui Korir a finalizat cu timpul 28min 28sec la categoria bărbaţi iar conaţionala sa Agnes Chebet cu timpul de 33min 07sec la categoria femei. Anul acesta ne asteptam la noi recorduri de timp pentru ca am scos segmentele de traseu care erau in panta iar asta va face cursa si mai rapida. Acesta este un eveniment in care premiem performanta si alergatorii amatori pe distante de 10 km sau stafeta (2 x 5 km) dar mai ales este un eveniment dedicat familiilor carora le oferim in fiecare an, la inceput de primavara o zi de sport, miscare in aer liber, distractie, concerte. Din acest motiv ne-am mutat locatia principala in Parcul Izvor unde putem sta pe iarba sa ne relaxam dupa ce am alergat sau sa trecem prin cateva probe distractive de atletism, iar la final sa cantam impreuna cu tinerii talentati ai Academiei Voltaj.

Oferim peste 150 premii atat in bani dar si multe produse utile de la sponsori: bratari fitness de la UNIQA Asigurari, tricouri si echipamente Hervis, Vouchere City Grill, bere Ciuc Radler, branturi Scholl. World Class are sesiuni de incalzire dar si stretching si relaxare sau circuit fitness - cardio. Premiem atat viteza dar mai ales participarea cu toti membrii familiei inruditi cu capitanul echipei de gradul 1 si 2: bunici, parinti, copii, verisori, cumnati.

Editia a 2-a a UNIQA Asigurari Bucharest 10K & FAMILY RUN, din 2 aprilie 2017, are 9 ONG-uri asociate si 7 recomandate. Alergatorii pot alege sa doneze parte din taxa de particiare pentru: Casa Agar – Touched Romania, Asociatia Umanitara Concordia, Padurea Copiilor, Little People, SAMAS, Romania Angel Appeal, Crucea Rosie (filiala sector 1), Light into Europe, Alerg pentru Robert Cadar.

Parcul Izvor este locul de unde nu poti lipsi pe 2 aprilie!

Autor: Oana NASTASE, Director, Bucharest RUNNING CLUB