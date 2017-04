Se spune ca noi insine suntem cei mai aprigi inamici ai nostri, asa ca pentru a ne atinge obiectivele, indiferent care ar fi ele, primele aspecte pe care trebuie sa le imbunatatim tin chiar de noi. Melissa Heisler, autor a numeroase carti motivationale si expert in tehnici de reducere a stresului, scrie pentru Huffington Post ca fricile sunt elementul principal care ne tin, la propriu, in loc. Iata care sunt temerile de care ar trebui sa te eliberezi pentru a-ti atinge toate telurile:

1. Teama numarul unu la nivel mondial. O ai si tu?

La nivel global, teama cea mai are a oamenilor, indiferent de zona geografica din care provin, este teama de a vorbi in public. Aceasta frica te poate impiedica sa accezi la anumite functii pe care ti le doresti si in care ai fi foarte potrivita. Ca manager, de pilda, va trebui sa sustii numeroase prezentari, iar daca reusesti sa te eliberezi de aceasta teama vei putea sa te dezvolti pe mai multe planuri, nu doar profesional.

Cu ajutorul unui astfel de atelier pe care il poti face chiar in compania in care lucrezi poti face primul pas catre a devenit un bun orator. Vei invata sa-ti gestionezi emotiile si sa le canalizezi in directia potrivita. In plus, acest atelier nu te va ajuta doar la prezentari, ci iti va conferi un atu in orice tip de relatie legi. Este modul cel mai sigur prin care te poti elibera de aceasta teama pe care o avem in comun cu totii, de la americani si pana la est-europeni.



2. Frica de schimbare si de nou te poate impiedica sa ajungi la telurile tale

Foarte multe persoane se confrunta cu frica si de nou preferand situatiile cunoscute deja, dar care nu ii implinesc, in detrimentul unei potentiale schimbari in bine. Este o teama comuna, dar care impiedica multe persoane sa acceada la un job cu mai multa responsabilitate, sa iasa dintr-o relatie ce nu functioneaza sau sa accepte o provocare legata de viata profesionala – o relocare, de pilda.

Teama aceasta de schimbare este alimentata si de frica de necunoscut sau de lipsa de garantii pe care o aduce o situatie noua. De multe ori aceasta teama nici nu este constientizata si vine la pachet si cu frica de a pierde anumite legaturi sau oportunitati, dupa cum aratau psihologii Daniel Kahneman si Amos Tversky intr-un studiu legat de felul in care oamenii iau decizii si fac alegeri.

3. Teama de singuratate iti poate afecta sansele de a avea o relatie care sa te implineasca

Cu totii ne temem intr-o oarecare masura de singuratate, insa, daca reusesti sa te eliberezi de aceasta frica, vei reusi sa te regasesti pe tine insati, sa te analizezi si sa-ti dai seama ce iti doresti cu adevarat de la viata. Aceasta frica determina multe persoane sa ramana in relatii care nu le implinesc din simplul motiv ca nu-si doresc sa ramana singure. Din pacate insa, ea ii opreste pe multi sa lase in urma relatii care nu functioneaza, iar acest lucru ii priveaza pe viata de sansa de avea o relatie cu adevarat fericita.

Tu te confrunti cu aceste temeri? Ce demersuri faci pentru a te elibera de ele?

Sursa foto: Kichigin/Shutterstock, bikeriderlondon/Shutterstock