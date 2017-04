Foto: Kaspars Grinvalds, Shutterstock

Prin 2013 urma sa apar pe scena in fata publicului intr-un happening intitulat "Poveste de vara." Eroina pe care o intruchipam era o tanara corporatista cu haine de firma si trup sculptat la sala, iar rochia pe care aveam sa o imbrac destul de scurta. Iata ce am facut timp de aproape doua luni zile pentru a intra in pielea personajului si a avea picioare de vis.

Primul lucru pe care l-am facut a fost sa imi alcatuiesc un program saptamanal de antrenament pe care sa stiu ca il pot respecta. Pentru ca eu si rutina nu facem casa buna, mi-am dat seama ca va trebui sa combin activitatile de la sala in asa fel incat sa nu ma plictisesc dar sa fie si eficiente, pe principiul minim de timp cu maxim de rezultate.

Am optat pentru antrenamente in sala de forta - la aparate dar si pentru exercitii efectuate cu propria greutate corporala precum genuflexiuni si fandari. Ridicatul pe varfuri, chiar si pe o treapta, reprezinta o modalitate excelenta pentru a-ti tonifia gleznele. Am adaugat clase de Yoga si Pilates, pentru a lucra musculatura in profunzime, a avea o postura corporala corecta si, nu in ultimul rand, a-mi recapata flexibilitatea corpului.

Nimic nu este mai putin feminin si lipsit de gratie decat un trup rigid si intepenit. Am optat si pentru clase de aerobic de tip kick box care te ajuta sa arzi un numar mare de calorii in mai putin de o ora si sa scapi astfel de tesutul adipos in exces.

Am reinceput sa dansez. Ioana Lupescu, profesoara mea de dansuri de societate, ma invatase ca dansul alungeste muschii si ii face sa arate frumos. Asa ca iti recomand cu caldura dansurile de societate - inclusiv tangoul sau latino - febletea mea. Baletul este o alta optiune. Cunosc persoane care s-au apucat de balet de placere dupa 30 de ani.

Am decis sa merg mai mult pe jos - acolo unde chiar nu era nevoie sa merg cu masina, si sa urc pe scari in loc sa iau liftul - locuiesc la etajul 11.

Practic, nu am lasat sa treaca nici macar o zi fara sa imi pun picioarele la treaba. Efectul a fost remarcabil.

