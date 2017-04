Un somn adanc si linistit este cheia unei vieti lipsite de stres. Grijile zilnice, dar si anumiti factori de mediu pot sa-ti afecteze insa odihna. Tocmai de aceea este necesar sa-ti creezi un cadru in care sa te simti relaxata si care sa-ti usureze somnul. Invata de la expertii in Feng shui cum sa iti aranjezi dormitorul pentru a scapa de insomnii.

Cum poate deveni Feng shui solutia pentru un somn linistit

Arta Feng shui a luat nastere in China, insa a devenit un adevarat fenomen si in Occident. aceasta stiinta straveche imbina energiile din mediul inconjurator imediat - cum ar fi casa, dormitorul sau gradina - si te ajuta sa intri in armonie cu natura. Potrivit legilor Feng shui, ai o sansa mai mare sa iti atingi potentialul maxim - chiar si atunci cand vorbim despre o noapte de somn fantastic - atunci cand „chi-ul“ tau - adica forta energetica a vietii umane - se afla in perfect echilibru cu energiile din mediul inconjurator. Energii care pot fi afectate si ele, inclusiv de modul in care alegi sa iti decorezi casa. Pe scurt, Feng shui te ajuta sa-ti decorezi locuinta astfel incat sa excelezi in toate aspectele vietii: sanatate, bunastare, cariera, relatii, familie, reputatie, creativitate, talent, copii, intelepciune si lista poate continua la nesfarsit.

Daca vrei sa rezolvi problema insomniilor cu ajutorul Feng shui, trebuie sa arunci o privire detaliata prin dormitor. Ce vezi? Cum arata patul tau?

1. Scapa de dezordine

Candace Vorhaus, consultant Feng shui din SUA si colaborator al huffingtonpost.com, atrage atentia ca majoritatea clientilor ei care sufera de insomnii nu fac curatenie in zona din jurul patului. Pentru un somn linistitor, ai grija sa nu blochezi energiile din jurul tau. Daca spatiul de sub pat si din jurul acestuia e aglomerat cu tot felul de obiecte, atunci fortele energetice din natura nu mai ajung la tine. Efectul imediat este ca te vei simti inghesuita, blocata intr-un loc din care nu poti scapa. Cine poate dormi in aceste conditii?

Cartile sau obiectele care iti aduc aminte de serviciu, pe care le uiti langa pat, iti afecteaza, de asemenea, somnul. Inlocuieste gramezile de carti, facturile si telefonul cu un ghiveci cu flori. Plaseaza si un tablou cu un peisaj relaxant pe peretele din fata patului.

2. Alege un pat de lemn sau capitonat

Din ce material e construit patul tau? Ce forma are? Daca nu ai fost atenta la aceste detalii atunci cand l-ai ales, poate este timpul sa il schimbi. Pentru ca somnul tau sa aiba un suport energetic optim, alege un pat cu o tablie solida. Un pat din lemn sau capitonat este de preferat in locul celui metalic, pentru ca asa cum se intampla si cu electricitatea, si energiile circula foarte repede prin metal, iar acest lucru iti va crea o stare de agitatie continua. O saltea cu apa este, de asemenea, problematica, iti va da un sentiment permanent de instabilitate.

In primul rand, lenjeria de pat trebuie sa fie mereu curata. Este o regula de bun simt, pe care o stie cam toata lumea si care iti asigura un somn relaxant. Apoi, culorile puternice, precum galbenul deschis, iti imbunatatesc starea generala de sanatate, iar verdele crud, de primavara, te ajuta sa te relaxezi. Cel putin asta spun regulile Feng shui. Renunta asadar la clasicul si plictisitorul alb si alege lenjerii de pat colorate, care sa iti inoculeze instant in minte ideea de relaxare suprema, care sa para ca te imbratiseaza si sunt gata sa te transporte direct in lumea viselor.

4. Asaza patul pe peretele opus usii

Pentru a scapa de insomnii, muta patul pe peretele opus celui cu usa, insa nu in fata ei. In acest fel vei avea un somn mai linistit, pentru ca vei controla energetic spatiul. Daca patul nu poate fi mutat, plaseaza o oglinda mare, in care sa vezi usa si las-o deschisa pe timpul noptii.

5. Atentie la unghiurile ascutite

Daca in jurul patului tau exista unghiuri ascutite formate de mobila sau pereti, care sunt indreptate spre tine, incearca sa le elimini pe cat posibil. Din punct de vedere energetic, este echivalentul unei persoane care te ameninta cu un cutit. Cine ar putea sa doarma in conditiile astea?

Feng shui este despre echilibrul dintre natura si intentiile pe care le ai. Pentru a scapa de insomnii cu ajutorul acestei stiinte stravechi, fa putina ordine in dormitor, alegere un pat din lemn si lenjerii cat mai colorate.

sursa foto: shutterstock.com