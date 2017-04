Foto: arek_malang, Shutterstock

Pentru ca pe 22 aprilie este Ziua Pamantului, m-am intrebat cum pot face in asa fel incat sa imi mentin forma fizica dar, in acelasi timp sa protejez mediul inconjurator. Iata cateva idei pe care le poti pune si tu in aplicare.

1. Fii minimalista cu echipamentul de fitness

Una dintre principalele cauze de poluare ale zilelor noastre are legatura cu... moda. Cumparam o multime de haine pe care abia le purtam si pe care apoi le aruncam. In loc sa iti cumperi un nou echipament de fitness in fiecare sezon, investeste in produse de calitate durabile in timp.

2. Foloseste tricouri mai vechi la in sala de fitness

Ai un T-shirt- mai vechi de la iubi? Incearca sa ii dai o noua intrebuintare in sala de fitness. Ia o foarfeca si lasa-ti imaginatia sa zburde.

3. Tine o agenda electronica

Daca tii un jurnal de fitness, ia in considerare trecerea la o aplicatie de pe telefon. Daca totusi vrei sa ai unul in forma fizica, alege un caiet din hartie reciclata.

Ai la idemana diferite marci, cu mirosuri diferite. Unul trebuie sa fie pe gustul tau. Daca ai fost la o clasa mai putin solicitanta si nu ai transpirat, ia in considerare optiunea de a-l refolosi si a doua oara, inainte de a-l arunca in masina de spalat.

5. Foloseste o saltea de yoga reciclata

Pare un nonsens insa Pamantul iti va fi recunoscator. Exista companii care fac saltele de yoga din costume pentru scufundari reciclate.

6. Foloseste prosoape in loc de servetele

Fie ca este vorba de curatarea fetei, stergerea benzii de alergare sau curatarea saltelei de yoga, foloseste un prosop in loc de servetele de unica folosinta. Gandeste-te cu cat ar scadea cantitatea de gunoi daca toata lumea ar face acest lucru, chiar si pentru o zi.

Cand vine vorba de a fi eco, avem mai multa putere decat credem. Poate parea ca gesturile mici pe care le faci nu creeaza o diferenta si ca e inutil sa te deranjezi, dar realitatea este ca marile schimbari se fac prin actiuni mici si constante.

Foto prima pagina: Ruslan Ivantsov, Shutterstock