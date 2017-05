Un cosmar ocazional poate sa fie neplacut, insa efectul visului trece repede, dupa ce persoana se trezeste. Pana sa se termine ziua, multi dintre oamenii care experimenteaza un cosmar nici macar nu-si mai amintesc ce au visat. Pentru altii, insa, aceste vise urate devin o problema cronica, greu de depasit fara ajutorul unui psiholog.

Paradoxal, desi este o problema care preocupa multa lume, exista putine studii de specialitate legate de vise. Acest lucru se intampla pentru ca oamenii tind sa uite detaliile specifice legate de lucrurile pe care le viseaza, la putin timp dupa ce acestia se trezesc. Apoi, pentru ca datele sunt foarte subiective si vin din perspectiva unei singure persoane - care poate sau nu poate sa spuna adevarul, sa infloreasca realitatea, sa omita amanunte importante - este aproape imposibil ca oamenii de stiinta sa inteleaga cu exactitate ce si mai ales de ce a visat o persoana un anumit lucru.

Intr-un studiu despre abilitatile oamenilor de a-si controla propriile emotii, psihologul Edward Selby de la Universitatea Rutgers, impreuna cu colaboratorii lui de la Universitatea de Stat din Florida - Thomas Joiner Jr. si Jessica Ribeiro - au examinat teoria potrivit careia oamenii cu anumite trasaturi de personalitate - precum cei care sufera de tulburare de personalitate borderline - sunt predispusi la cosmaruri. Acestia au descoperit ca exista o legatura intre anumite tipare de comportament si cosmaruri. Astfel, oamenii care au tendinta de a supra-analiza totul si cei care transforma orice mica problema intr-o catastrofa au cosmaruri mai des. Si asta pentru ca evenimentele de peste zi au un impact direct asupra calitatii somnului nostru. Numite cascade emotionale, aceste stari se manifesta in forme agravate la cei cu tulburare de personalitate borderline.

Daca nu te recunosti in descrierea de mai sus, insa suferi de cosmaruri, cauza ar putea fi de alta natura. Incearca in primul rand sa creezi o atmosfera placuta in dormitor. Elimina orice element care l-ar putea aglomera si care ti-ar putea crea o stare de anxietate, cumpara lenjerii de pat noi, in care sa te simti bine, si schimba salteaua, cu una care sa te ajute sa te relaxezi, dar care sa iti ofere si sustinerea necesara pentru coloana vertebrala. Aceste modele ortopedice sunt perfecte pentru un somn odihnitor, fara dureri de spate si fara sa-ti provoace acele stari de disconfort care pot duce la vise urate.

Iata ce ai mai putea face pentru a scapa de cosmaruri :

. Usor de zis, greu de facut, vei spune, insa incearca sa te concentrezi pe partile bune din zi. Uita de lucrurile neplacute, de grijile de la munca, de barbatul nepoliticos de la casa de marcat, care ti-a aruncat cu ura cumparaturile in punga. Daca ai avut o zi foarte proasta, nu te lamenta, ci, mai degraba, incearca sa inveti ceva din ea;

2. Elimina din comportamentul tau tendinta de a supra-analiza si de a transforma problemele mici in catastrofe greu de depasit. Insistam pe acest lucru pentru ca este foarte important sa intelegi cat de devastatoare sunt efectele acestui tip de comportament. Este foarte important sa fim pozitivi si sa alungam gandurile negre atunci cand ele apar. Redu emotiile negative implicandu-te in activitati care iti fac placere: plimba-te, mergi la cumparaturi, da o fuga pana la mare. Orice numai sa scapi de senzatia ca te acapareaza problemele;

3. Nu te angaja in experiente periculoase. Cosmarurile sunt strans legate si de oamenii care iubesc riscul, aventurile extreme, care sunt impulsivi si nu se gandesc prea mult la consecintele pe care faptele lor le au. Evita un astfel de comportament, pentru ca genereaza emotii negative, care sunt o sursa principala de cosmaruri;

4. Daca ai cosmaruri, incearca sa le uiti si nu dramatiza situatia. Aminteste-ti ca visele nu sunt premonitii si, chiar daca imaginile pe care le-ai vazut intr-un anumit vis sunt de-a dreptul oribile si te ingrozesc, acestea nu se vor repeta si in realitate. Daca iti concentrezi ziua in jurul unui vis urat, nu vei face decat sa dai curs unor emotii negative.

Tu ce metode stii pentru a alunga cosmarurile?

Sursa foto: Shutterstock.com