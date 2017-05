Alimentele pe care le consumi zi de zi sunt vitale pentru un organism puternic si reprezinta unul dintre cei mai importanti factori atunci cand vine vorba despre silueta si sanatate. O dieta sanatoasa nu este neaparat bazata pe alimente scumpe sau rare, ci pe niste produse mult mai la indemana decat crezi si chiar si celebritatile se bazeaza pe cateva alimente simple, usor de gasit oriunde, dar cu proprietati notabile, cand vine vorba despre dieta de zi cu zi. Iata ce produse nu le lipsesc niciodata din alimentatie:

1. Miranda Kerr are un aliat secret ce merita incercat

Top-model de succes si mama a unui baietel de 6 ani, Miranda Kerr se mentine in forma datorita unei diete echilibrate si a sportului. Unul dintre aliatii sai secreti ar fi niste seminte pline de vitamine si minerale. Este vorba despre seminte de chia, considerate adevarate super-alimente. Dupa cum vezi, pretul lor este permisiv pentru oricine, iar adugate in salate sunt un adevarat deliciu.

Miranda Kerr declara ca le consuma zilnic in smoothie-urile pe care le bea la micul dejun. De altfel, ea nu este singura vedeta care profita la maximum de beneficiile acestor seminte, si alte artiste celebre au vorbit despre obiceiul lor de a consuma in mod curent aceste seminte gustoase si pline de substante benefice pentru organism.

2. Quinoa se gaseste aproape zilnic pe masa Angelinei Jolie

Angelina Jolie a explicat ca un aliment pe care il consuma des este quinoa, o pseudo-cereala foarte hranitoare si sanatoasa. Quinoa este unul dintre alimentele ce se regasesc adesea in dieta persoanelor vegetariene, deoarece contine multe proteine. De asemenea, quinoa este bogata in vitaminele A, B, C, D, E, K, fiind si o sursa buna de fier, calciu, magneziu, potasiu, seleniu, zinc. Substantele benefice din acest aliment sunt de ajutor la intarirea sistemului imunitar.

O poti adauga in diverse salate, dar o poti manca si ca pe o simpla garnitura. Un pranz format din piept de curcan la gratar cu quinoa si o salata verde este o alegere excelenta si pe care merita sa o incerci.

3. Ingredientul care adauga consistenta salatelor si pe care o multime de vedete il consuma

Un alt aliment vedeta este avocado. Actrita Gwyneth Paltrow a vorbit in nenumarate randuri despre obiceiul ei de a consuma avocado in salate si nu numai. Foarte gustos si hranitor, avocado este si suficient de satios incat sa iti alunge pofta de mancare pentru cateva ore bune.

Il poti manca simplu, cu putina sare si stropit cu putina lamaie sau preparat la fel ca salata de vinete, cu paine prajita. In salatele de verdeturi este excelent, pentru ca adauga consistenta. Daca mai pui si o mana de nuci, seminte sau migdale in salata, obtii un pranz ce contine o multime de nutrienti, dar putine calorii.

Dupa cum vezi, nu este vorba despre ingrediente care nu se gasesc sau care costa o mica avere. Nu e nevoie sa mananci caviar la micul dejun pentru a avea un organism puternic sau pentru a-ti mentine silueta. Tot ce ai de facut este sa mananci alimente consistente, pline de nutrienti, dar care nu sunt prea bogate din punct de vedere caloric.

Tu consumi in mod curent vreunul dintre alimentele de mai sus? Care e preferatul tau?

Sursa foto: Liam Goodner/Shutterstock