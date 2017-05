Foto: LightField Studios, Shutterstock

Zilele trecute, in mica sala de fitness din complexul rezidential in care locuiesc, am avut parte de o coloana sonora de exceptie. O domnisoara draguta alerga de mama focului pe banda in ritmul alert al muzicii techno la peste 140 de batai pe minut pe care o asculta la difuzorul telefonului mobil. Trebuie sa fi citit probabil unul dintre cele mai recente studii care vorbeste despre felul in care muzica ne ajuta sa lucram mai bine la sala.

Studiul a demonstrat ca a asculta muzica in timpul antrenamentului este mai important decat pare. Ritmurile preferate ascultate (preferabil la casti) in timpul sesiunilor de antrenament contribuie la cresterea nivelului de energie, a intensitatii acestuia si, prin urmare, a eficientei noastre.

Studiul a comparat doi sportivi de performanta. Unul dintre ei a petrecut 10 minute ascultand muzica, iar celalalt deloc. In timp ce ritmul cardiac al celor doi subiecti a ramas aceleasi, atletul care a ascultat muzica a dovedit o forta semnificativ mai mare.

Muzica nu ajuta doar in perioada incalzirii ci contribuie si la o stare de spirit mai buna. Iti ridica moralul, te face sa uiti de problemele de la birou si te ajuta sa uiti de oboseala. Probabil ca stii deja ca parca si joggingul devine mai usor atunci cand ai castile la tine si asculti trupa ta peferata.

Asadar, asigura-te ca muzica pe care o asculti in timpul antrenamentului este vesela si antrenanta. Opteaza pentru ceva care te face sa dansezi. Melodiile optimiste au un efect mai mare asupra capacitatii tale de efort decat piesele lente si triste. Evita baladele de orice fel sau muzica RnB. Iti poti face un playlist in telefon cu piesele tale preferate pe care le-ai testat deja in alte imprejurari. Spre exemplu, eu am un playlist special pentru zilele frumoase care imi permit sa ies in parc si sa ma bucur de o plimbare in forta cu rolele. Daca esti genul de persoana care se plictiseste repede, iti poti crea playlisturi diferite, pentru diverse zile ale saptamanii sau diferite tipuri de antrenament. Important este sa iti placa si sa te bucure.

Dar si mai important este ca, de acum inainte, atunci cand pleci la sala, sa nu iti uiti castile acasa.

Foto prima pagina: Skumer, Shutterstock