Foto: petrunjela, Shutterstock

Yoga inseamna armonie si pace interioara. Mediul ambiant joaca un rol important in obtinerea acestora. Iata sase trucuri care te vor ajuta sa iti creezi spatiul ideal pentru practica ta preferata.

1. Alege o culoare de baza

Cand vine vorba de culoare, o paleta de culori neutra evoca o emotie calma, linistita si pura si este o panza perfecta pe care sa desenezi propria personalitate. Alege roz pal, nisipiu deschis, gri sau alb - nu trebuie sa fie alb stralucitor.

2. Lasa lumina naturala sa patrunda in incapere

Pentru asta, nu folosi draperii sau jaluzele grele. In functie de locul catre care dau ferestrele, este posibil sa ai totusi nevoie de niste perdele vizualizarea externa, este posibil sa aveti nevoie de niste perdele dintr-un material usor pentru intimitate. Daca lumina naturala nu este posibila, atunci foloseste lumanari sau lampadare in timpul practicii. Daca folosesti plafoniera sau lustra, instaleaza un dimmer pentru a crea o ambianta intima. Evita intotdeauna becurile fluorescente sau incandescente in timpul practicii.

3. Fii zgarcita cu mobila

Aceasta trebuie sa se rezume la strictul necesar si sa nu ocupe mult spatiu. Opteaza pentru bambus sau materiale reciclabile.

4. Nu uita de muzica

Un spatiu pentru yoga este incomplet fara sunetul ”AUM” sau al unei muzici de relaxare, spirituale, in fundal. Iti trebuie doar un mic difuzor wireless portabil si conexiune la Internet.

5. Alege arome simple

Aromaterapia este optionala insa minunata pentru a aprofundarea experientei pe care incerci sa o creezi. De exemplu, se stie ca lavanda are un efect calmant si relaxant in timp ce lamaita energizeaza si imbunatateste starea de spirit. Poti aplica o picatura de ulei esential pe acele zone din corpul tau care pulseaza puternic precum incheietura mainilor, gatul, spatele genunchilor.

6. Personalizeaza-ti camera

Daca iti place o anumita culoare, o poti introduce prin salteaua de yoga sau prosopul pe care il folosesti, perdeaua si orice decor ornamental din camera. O mica statuie Buddha sau un castron tibetan se potrivesc perfect. Nu uita ca suntem cu totii diferiti si tot asa este si energia noastra. Asadar, culoarea pe care o alegi depinde de tine. De exemplu, daca te simti apatica si ai nevoie sa te energizezi, foloseste o saltea rosie. La polul opus daca vrei sa te linistesti, foloseste verde.