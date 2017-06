Foto: Bojan Milinkov, Shutterstock

Apuse sunt zilele in care aparatele pentru exercitii de forta si greutatile libere erau folosite doar de barbati. Adevarul este ca nu a existat niciodata un moment mai bun pentru noi de a fi feminine, in forma si sexy. Iata ce poti face pentru a avea un corp armonios, a lucra cu placere in sala de forta si a te expune la soare pe plaja, mandra si multumita de corpul tau.

Intelege-ti obiectivele

Antrenamentele de forta pot modifica forma corpului intr-un mod in care nu poate fi atins de antrenamentele cardio. Insa beneficiile antrenamentelor de forta nu se limiteaza doar la estetica, exinzandu-se asupra starii generale de sanatate.

Hraneste-te corespunzator

Atunci cand te antrenezi din greu, ai mai multe motive sa mananci alimente delicioase si hranitoare. Proteinele sunt deosebitd e importante. Adauga o lingura de proteina la micul dejun sau bea un shake dupa antrenament. Orice este mai gustos dupa efort.

O muzica super motivanta poate face diferenta dintre un antrenament plictisitor si o sesiune inc are dai tot ce e mai bun in tine. Cu totii avem melodii preferate, care ne ajuta sa avem o stare de spirit buna. Pune-le intr-un playlist si asculta-le la sala, in timp ce te antrenezi. vs. in sala, daca intentionati sa lucrati solo.

Gaseste-ti motivatia

Odata ce observi imbunatatirile aduse corpului tau de catre schimbarile in stilul tau de viata, este mult mai usor sa iti pastrezi motivatatia si sa nu te abati de la drumul cel bun fara sa fii coplesita de cat de dificil este procesul sau de cat mult dureaza.

Asadar, gaseste-ti motivatia. Ia-ti notite. Spune-i unui prieten sa te ajute sa iti mentii scopul. Alege un obiectiv tangibil. Poate chiar unul care sa insemne un pogres de tipul prelungirii duratei in care poti face plansa in comparatie cu unul pur estetic. Elaborarea obiectivelor poate fi dificila insa punerea in aplicare a procesului atingerii acestora poate fi extrem de placut. Iti spun din experienta. Mai ales daca nu uiti sa apreciezi si sa fii recunoscatoare pentru efectul pozitiv pe care eforturturile tale il au asupra corpului tau si starii tale generale de sanatate si de bine.

Foto prima pagina: Olimpik, Shutterstock