Incepem din start prin a preciza ca acest material se adreseaza persoanelor cu varsta peste 18 ani. Acestea fiind spuse, ne aflam in plin sezon al examenelor si probabil nu o data ai cautat metode de memorare mai rapida a informatiei. Paradoxal si cu totul neasteptat, noi studii sugereaza faptul ca alcoolul ne poate ajuta sa invatam mai usor si sa ne imbunatatim performantele academice.

Asta nu inseamna sa bei pana dimineata si sa mergi la examen mahmura. Nu exista nimic mai ingrozitor ca momentul acela in care intri intr-o sala de curs cu o durere groaznica de cap si cu stomacul pe cale sa se rupa in doua - sau cel putin asa simti tu. Si, ca sa fim sinceri pana la capat, starile de mahmureala ne fac mai… prosti. Un studiu din 2013, efectuat de Universitatea Keele, a scos la iveala faptul ca o mahmureala te impiedica sa gandesti limpede sau chiar sa efectuezi calcule aritmetice banale. In plus, iti micsoreaza viteza de reactie, astfel, o persoana de 20 de ani va avea aceleasi reflexe ca una de 40.

Gata insa cu informatiile deprimante legate de consumul exagerat de alcool. Iata, in schimb, cum ne poate ajuta acesta sa ne imbunatatim notele la examene:

1. Alcoolul ne ajuta sa fim mai creativi

Da, este adevarat ca o stare de mahmureala profunda iti blocheaza creierul, insa un pahar sau doua dintr-o bautura rafinata, cum sunt aceste branduri de conac, te pot ajuta sa fii mai creativa. Un studiu efectuat de Universitatea din Illinois si la care au participat 40 de barbati a scos la iveala faptul ca acestia gasesau mai usor raspunsurile la intrebari atunci cand aveau o alcoolemie de 0,075 mg/l. Ce concluzie poti trage din asta? Ca atunci cand ai de indeplinit o sarcina creativa, alcoolul te poate ajuta sa o duci la bun sfarsit. Cu conditia sa nu te imbeti, insa.

2. Alcoolul ne poate ajuta sa devenim mai destepti

Pe langa boost-ul de creativitate, un consum moderat si regulat de alcool ne mentine tonusul psihic. In acest sens, potrivit unui alt studiu , facut in 2011, etanolul protejeaza neuronii si lupta impotriva instalarii unor boli precum Alzheimer sau Parkinson.

Nu uita insa ca vorbim in continuare despre moderatie. Sesiunile lungi si dese de baut alcool nu fac bine nimanui, ba mai mult, au efecte devastatoare asupra organismului.

3. Alcoolul ne ajuta sa trecem mai repede peste o raceala

Ai observat ca racesti in cele mai nepotrivite momente. Tocmai inainte de exemene importante, de care depinde bursa ta, de exemplu. Ei bine, afla ca whiskey-ul poate face minuni, mai ales in cazul durerilor de gat. Amesteca o lingura de whiskey intr-un pahar cu apa calda si miere, apoi fa gargara. Vrei ceva rece, cu surplus de vitamina C? Un smoothie de cirese si whiskey este reteta perfecta.

Tu ce metode folosesti pentru a invata mai repede in sesiune sau inaintea unui examen important?

Sursa foto: Shutterstock.com