Cercetatori din cadrul Universitatii Indiana din Statele Unite ale Americii au descoperit o legatura stransa intre starea de sanatate si curatenie. Conform acestora, persoanele cu cele mai curate locuinte erau mai sanatoase si mai active, comparativ cu cei care neglijau acest aspect. In plus, lucrurile s-ar putea sa devina mult mai simple, daca tii cont de cateva sugestii, deosebit de utile pentru o casa mereu curata.

Alege sa-ti usurezi munca. Uite ce trebuie sa faci

Curatenia nu mai este ce era cu cateva decenii in urma. Acum munca iti poate fi mult usurata, daca alegi ustensilele si produsele de curatenie potrivite. Aparatele si produsele de curatat au evoluat mult de-a lungul timpului, raspunzand la mult mai multe nevoi decat inainte, iar un astfel de aparat profesional va face curatenia o adevarata joaca de copii.

Gandeste-te cat de repede vei termina curatenia cu un aspirator vertical, portabil sau cu unul care are si curatare umeda si curatare uscata, sau, si mai bine, cu unul robot, care face curat singur. Timpul tau este foarte pretios si nu ai niciun motiv sa il incarci cu activitati istovitoare care pot fi facute in timp record cu ajutorul aparatelor noi. Dupa o saptamana incarcata la birou, chiar vrei sa-ti petreci sambata cu aspiratorul intr-o mana si cu mopul in cealalta?

Perfectionismul, cel mai mare dusman al timpului tau

Daca continui sa aranjezi fiecare cuta a covorului, sa treci carpa de praf peste aceeasi suprafata de mai multe ori, sau sa dai din nou cu mopul la cea mai mica urma, vei obosi mult mai repede si risti sa ramai cu munca terminata doar pe jumatate. Atunci cand incepi curatenia, acorda-ti un anumit timp pentru fiecare suprafata, fara sa mai revii de prea multe ori asupra ei.

Nu pierde timpul curatand suprafetele care nu sunt murdare. De exemplu, suprafetele verticale se murdaresc mai greu decat cele orizontale, pe rafturile superioare se aseaza mai putin praf, iar camerele mai putin folosite necesita mai putina curatenie. Nu este necesar sa cureti cu strasnicie toate zonele, ci doar acolo unde observi ca este nevoie.

Nu iti stabili sarcini nerealizabile. Pentru ca rezultatele sa fie multumitoare, iar tu sa nu te simti prea obosita, cel mai bine este sa-ti stabilesti un program clar - 2-3 ore pe saptamana - pe care sa-l respecti cu strictete mereu.

Stabileste o ordine clara a activitatilor

Atunci cand incepi sa faci curatenie, este bine sa ai stabilita ordinea in care vrei sa faci lucrurile. Cand cureti rafturile bibliotecii, sau diverse alte etajere, incepe intotdeauna cu cele de sus, ca sa eviti imprastierea prafului peste cele deja curatate si ca sa iti usurezi cu mult munca. Tine minte sa incepi cu spatiile cel mai circulate, pentru ca aici vei avea mai mult de lucru.

Ordinea este importanta si in organizarea produselor si aparatelor de curatat. Fie ca este vorba de un raft special dedicat acestora, un cos sau o debara, obisnuieste-te sa le asezi mereu in acelasi loc. Te vei scuti de neplacerea de a rascoli toate rafturile in cautarea unei anumite solutii de curatare.

Nu uita cat este de important sa pastrezi ordinea zilnic, prin asezarea lucrurilor la locul lor. Odata ce ai lasat cateva articole de imbracaminte pe un scaun, vei avea tentatia sa procedezi in acelasi mod si cu alte haine, iar cand faci curatenie la finalul saptamanii vei avea mai mult de munca.

Odata ce ti-ai insusit cateva obiceiuri simple, curatenia poate deveni o rutina placuta. Iar o casa curata este un pas important inspre o sanatate fizica si spirituala de invidiat.

Sursa foto: YoloStock/Shutterstock