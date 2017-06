Inflamatie iti este un cuvant cunoscut dar ce inseamna pentru sanatatea ta? Inflamatia este raspunsul sistemului tau imunitar atunci cand ceva nu este in regula cu corpul tau indiferent daca este vorba despre infectie, stres sau ranire. Mai multe studii arata ca inflamatia contribuie la majoritatea bolilor care afecteaza societatea noastra. Printre acestea se numara artrita, afectiunile cardiace, tulburarile intestinale, colonul iritabil si chiar cancerul.

6 alimente benefice impotriva inflamatiei

Una dintre cele mai mari surse de inflamatie cronica astazi este alimentatia care abunda in zahar rafinat si alimente procesate. Din fericire, ne putem schimba obiceiurile in orice moment iar mama Pamant ne oferea alternative sanatoase din belsug. Iata cateva alimente care iti vor ajuta corpul sa combata inflamatiile.

Foto: stuart_m, Shutterstock

1. Fructele de padure

Fructele de padure - in special afinele si murele dar si capsunile sunt adevarate masini de combatere a inflamatiilor datorita continutului ridicat de flavonoide (un tip de antioxidant). Pentru a maximiza proprietatile vindecatoare ale acestor fructe, mananca-le crude.

2. Legumele cu frunze verzi

Legumele cu frunze verzi precum spanacul sunt pline de antioxidanti si fitonutrienti care combat inflamatia. Sunt, de asemenea, bogate in vitamina A, vitamina C si vitamina K. Le poti consuma si sub forma de sucuri sau smoothie-uri.

3. Sfecla

Iubita pentru culoarea rosu-rubin, sfecla contine betaina, un aminoacid care este asociat cu o concentratie mai mica de factori inflamatorii. Sfecla este si o mare sursa de potasiu si magneziu care s-au dovedit a avea efecte antiinflamatorii. Sfecla poat fi consumata cruda sau fiarta. Este delicioasa in sucuri.

4. Ceaiul verde

Ceaiul verde este una dintre cele mai puternice surse de antioxidanti, oferindu-i puteri super-inflamatorii. Multe studii au aratat ca ceaiul verde poate contribui la reducerea aparitiei bolilor de inima datorita proprietatilor terapeutice, de combatere a inflamatiei. Majoritatea recomanda doua-trei cesti de ceai verde pe zi pentru a-si simti beneficiile.

5. Semintele de Chia

Datorita continutului ridicat de acid alfa linolenic semintele de chia ajuta la atenuarea inflamatiei, reprezentand in acelasi timp o sursa importanta de proteine si grasimi sanatoase. Semintele Chia sunt excelente in piureuri si salate.

6. Ananasul

Ananasul ajuta la reglarea raspunsului imun si poate reduce activitatea inflamatorie. Ca si in cazul majoritatii fructelor si legumelor, opteaza pentru a-l consuma in varianta naturala si nu in cea de conserva.

Foto prima pagina: Africa Studio, Shuttestock