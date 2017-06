Fiecare femeie, odata ce si-a inceput viata sexuala, are puterea de a decide care este cel mai potrivit moment pentru a avea un copil, cum sa se protejeze de o sarcina nedorita si, nu in ultimul rand, cum sa sa-si protejeze sanatatea si sa reduca riscul de a contacta boli cu transmitere sexuala.

Despre metode de contraceptie, efectele lor, despre rolul acestora, despre cat de sigure sunt sau nu, am stat de vorba cu dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu specializare in infertilitate. ”Un studiu facut de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca tara noastra are cea mai ridicata rata de avort din Europa, 480 de avorturi la 1.000 de nasteri! Sunt cifre care arata cat se poate de clar ca aproape jumatate dintre romance nu folosesc metode de contraceptie si nici nu merg la medic pentru un consult ginecologic odata ce au simptome de sarcina. La fel de îngrijorator este si faptul ca aproape un milion de romani sufera de infectii cu transmitere sexuala.” ne-a declarat dr. Vythoulkas. Trecand peste aceste simple cifre, dar neignorandu-le, orice femeie care si-a inceput viata sexuala ar fi bine sa se protejeze de o sarcina pe care nu si-o doreste, dar si de bolile cu transmitere sexuala. Iar pentru aceasta este bine sa aiba in vedere folosirea unui metode de contraceptie care i se potriveste. Exista mai multe tipuri de contraceptie:

Metode hormonale – pilula contraceptiva, injectiile hormonale cu efect contraceptiv, inele vaginale contraceptive

Dispozitive contraceptive intrauterine – steriletul

Metode de contraceptie tip bariera – diafragma, prezervativul, geluri, ovule etc

Metode bazate pe identificarea perioadei fertile – metoda calendarului si masurarea temperaturii bazale

Contraceptia permanenta

Contraceptia de urgenta

Pilulele contraceptive sunt una dintre cele mai folosite si eficiente metode de contraceptie folosite de femeile moderne. Pe langa principalul lor rol, acela de a preveni aparitia unei sarcini, medicul ginecolog le poate recomanda ca tratament pentru diminuarea simptomelor premenstruale si menstruale sau pot ajuta la ameliorarea manifestarilor sindromului de ovare polichistice (care determina sangerari neregulate, acnee, pilozitate in exces). Pilula contraceptiva nu protejeaza impotriva bolilor cu transmitere sexuala (BTS), a mai punctat dr Vythoulkas.

O alta metoda de contraceptie este montarea unui sterilet, ce opreste drumul spermei catre ovul. Este eficient si se pune pe o perioada de 3-5 ani. Este o metoda de contraceptie pe care o recomand mai ales femeilor care au avut deja o sarcina, ne-a declarat dr. Vythoulkas.

Rolul diafragmei, prezervativului, gelurilor sau ovulelor si peliculelor cu spermicid este de a opri sperma sa ajunga in uter pentru a fecunda ovulul. Una dintre cele mai sigure metode de contraceptie este folosirea prezervativului, avand si un alt important rol, acela de a proteja impotriva unei infectii cu transmitere sexuala – herpes genital, Chlamydia, Gonoreea, HIV etc.

Metodele bazate pe identificarea perioadei fertile sunt metode care necesita timp, fiind necesara o evidenta precisa in calendar a perioadelor de ovulatie, a menstruatiilor, a temperaturii masurate pe parcursul mai multor cicluri menstruale. Nu sunt considerate metode sigure de contraceptie.

Contraceptia permanenta este reprezentatat de ligatura trompelor uterine (pe cale chirurgicala) sau vasectomie, ce asigura protectie 100% impotriva unei sarcini nedorite, dar pe care o recomand doar in cazul in care persoana (femeia sau barbatul) este sigura ca nu isi mai doreste sa aiba vreodata copii, ne-a spus dr. Vythoulkas.

Pilula de a doua zi este o optiune importanta, de urgenta cum i se mai spune, in urma unui contact sexual neprotejat. Contine o doza mare de hormoni, care impiedica fixarea ovulului fecundat in colul uterin. Are eficacitate mare atunci cand este utilizata in maximum 72 de ore de la actul sexual, dar folosirea frecventa a acestui tip de contraceptie poate duce la dereglarea ciclului menstrual.

Recomand femeilor sa consulte un medic ginecolog atunci cand isi doresc sa apeleze la masuri contraceptive. Si, nu in ultimul rand, fiecare femeie activa din punct sexual nu trebuie sa neglijeze controlul anual ginecologic din care sa nu lipseasca testul Papanicolau si examenul complet de secretii, ce pot identifica din timp eventuale probleme de sanatate.