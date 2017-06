Foto: HQuality, Shutterstock

Cel mai bun mod de a trai o viata cu adevarat sanatoasa si fericita si sa ai o permanenta stare de bine, este sa urmezi cateva principii simple, de baza. Vedete de film, atleti si oameni de afaceri de succes le pun in aplicare zilnic. Iata care sunt acestea.

Principiul 1: Intoarce-te in bucatarie

Mancarea preparata acasa este piatra de temelie a alimentatiei sanatoase. Pregatirea propriilor tale mese este singura modalitate prin care sti ce se afla in farfuria ta si apoi, in corpul tau. Fiecare dintre noi are nevoi specifice de nutritie. Gatind acasa te asiguri ca le respecti. Gatitul poate fi, de asemenea, o forma de meditatie in miscare.

Cel mai simplu mod de a te imprieteni cu gatitul este sa alegi doar doua sau trei feluri simple saptamanal - preferabil cu sase ingrediente sau mai putin.

Principiul 2: Misca-ti corpul intr-un mod care se simte bine

Mersul la sala trebuie sa iti placa pentru a da rezultate. In general, orice forma de miscare trebuie sa te faca sa te simti minunat si in interior, nu doar la exterior. Aceasta devine o experienta zilnica plina de bucurie odata ce identifici acele activitati care te bucura. Miscarea include totul, de la lectii de dans la gradinarit.

Principiul 3: Conecteaza-te cu comunitatea ta din viata reala

Timpul petrecut in exces pe Instagram si Facebook poate avea un impact negativ asupra stimei de sine si a valorii de sine. Nu este necesar sa renunti la social media insa este bine sa aloci timp saptamanal sa te conectezi cu oamenii in viata reala. Vei observa o crestere a bunei-dispozitii, a nivelului tau de energie si a sentimentului de implinire personala.

Principiul 4: Aminteste-ti ca iubirea de sine este cheia

Crearea unei vieti fericite incepe cu iubirea de sine. Cu credinta ca o meriti. Iubirea de sine te ajuta sa imbratisezi viata, sa ai incredere in tine, sa renunti la obiceiurile negative. A-ti lua angajamentul sa te iubesti si sa il pui in aplicare poate dura ceva timp si are nevoie de repetitie pentru a deveni o a doua natura. Pentru inceput, este suficient sa faci un act de bunatate fata de tine in fiecare zi. Acest lucru poate include sa iti spui cuvinte frumoase, sa iti zambesti in oglinda sau sa accepti un compliment.