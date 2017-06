Unul dintre lucrurile pe care le toleram in viata noastra este abuzul. Fie ca este fizic , emotional sau verbal, acesta isi pune amprenta asupra sanatatii noastre si a starii de spirit. Insa doar atunci cand ii permitem sa existe in viata noastra, de teama ca ceva rau ni se va intampla sau ca vom pierde ceva.

1. Fii recunoscatoare pentru lectie

Nimic mai rau nu se poate intampla decat sa te pierzi pe tine sau sanatatea ta. Restul - tot ceea ce tine de partea materiala, ba chiar si de relatii, vine de la sine atunci cand le ai primele doua. Si-atunci, de ce ai tolera un abuz, de orice fel? De ce i-ai permite cuiva sa profite de bunatatea sufletului tau, de o rana din copilarie sau de o situatie dificila in care te afli? De ce te-ai strange in tine, ai incerca sa multumesti pe cineva sau ti-ai pierde somnul pentru ca sufletul tau stie ca ceva nu este in regula? Iata cum iti poti schimba atitudinea si trimite la plimbare pe cei care incearca sa abuzeze emotional de tine:

Poate ca este una dintre cele mai dure lectii care ne invata sa fim autentice si sa avem curaj sa stam pe propriile picioare. Atunci cand cineva te abuzeaza emotional, este semn ca ceva din tine are nevoie sa fie vindecat. Incredere in tine, stima de sine, relatia cu unul din parinti. Vezi la ce anume ai de lucru.

2. Invata sa spui nu

Multe persoane devin abuzive emotional pentru ca le permiti acest lucru. De cele mai multe ori, este vorba de oameni nesiguri, cu probleme emotionale, care se hranesc cu energie de la ceilalti. Frica si atentia pe care o starnesc intr-o persoana incoltind-o si aratand-o cu degetul ii hraneste cu o energie pe care nu si-o pot lua din alta parte. De asemenea, sesizeaza in victima o dorinta de a placea si incapacitatea de a refuza ceva. De aceea, este important sa stii sa spui nu.

3. Pune distanta

Indiferent cat de grea este o situatie, este mai bine sa te distantezi de o persoana abuziva emotional. Poti avea senzatia ca nu ai alte variante insa, crede-ma, atunci cand o vei face, variantele vor aparea.

