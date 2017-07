1. Traieste in mod constient

Chiar si atunci cand incepem sa fim constiente de gandurile noastre se poate intampla ca, din cand in cand, sa avem ganduri negative. Insa acestea sunt mult mai usor de prins si de eliminat. Iata sapte moduri prin care poti tine gandurile negative la distanta.

Atentia este ca un muschi - trebuie sa o utilizezi pentru a o face mai puternica. Instrumentele precum meditatia te vor ajuta in aceasta privinta. Vei vedea ca nu esti gandurile tale, ci observatorul lor. Asta te va aduce in momentul prezent.

2. Iubeste-te pe tine insati

Nu poti vindeca un corp pe care il urasti. Anii in care ai fost cel mai acerb critic al tau te pot impiedica sa traiesti o viata sanatoasa si fericita. Iubeste-te suficient pentru a hrani darul vietii si a te bucura de el.

3. Confrunta-ti fricile

Gandurile de frica si teama pot fi nocive pentru sanatatea ta. De la teama de esec la teama de responsabilitate. Aceste temeri sunt cel mai adesea doar in mintea noastra si pot fi invinse cu iubire.

4. Fa o cura de dezintoxicare internautica

Internetul ne ajuta sa avem acces la informatii utile, de calitate.

Una este sa il folosesti intr-un mod care te ajuta si alta este sa petreci ore in sir navigand la intamplare. Aceasta este adesea o modalitate de a evita momentul prezent si de ramane prizoniera gandirii repetitive.

5. Incearca tai-chi sau yoga.

Dupa ce dezactivezi chat-ul media mental si social, umple golurile de timp cu exercitii de tacere. Tai-chi si yoga sunt doua modalitati excelente de a creste in liniste interioara.

6. Umple-ti mintea cu ganduri pozitive

Gandurile negative si stresante pot fi atenuate, ba chiar anulate, prin lectura sau muzica . De exemplu, muzica clasica sau de meditatie, un podcast de dezvoltare personala, o carte despre spiritualitate sau doar tacerea pot fi cai perfecte pentru a-ti linisti mintea.

7. Inconjoara-te cu oameni pozitivi

Persoanele cu care iti petreci cea mai mare parte a timpului iti slefuiesc viata. In cercul tau de cunostinte pot exista trei inele. Primul si cel mai apropiat include prietenii dragi, care te inspira sa fii cea mai buna versiune a ta. In cel de-al doilea stau oamenii asupra carora poti fi o influenta pozitiva. In ultimul inel, cel exterior, este oricine va va influenta negativ, asa zisii vampiri energetici. Pastreaza distanta fata de acestia, dar cu iubire.