Sunt considerate nesanatoase si sunt absolut interzise atunci cand esti la dieta, dar cercetatorii spun ca unele dulciuri pot aduce beneficii organismului si este recomandat sa le consumi chiar si atunci cand iti doresti sa slabesti.

Daca dulciurile se afla si pe lista ta de alimente interzise, este momentul sa ii aduci unele modificari. Desi zaharul alb este nesanatos, duce la caderi de energie, poate crea dependenta si probleme de sanatate, nu trebuie sa asociezi aceste efecte negative cu toate produsele dulci. Cercetatori ai Universitatii din Tel Aviv au descoperit ca daca sunt consumate la micul dejun, dulciurile pot aduce beneficii organismului. Ba mai mult, acest obicei te-ar putea ajuta sa slabesti. In cadrul studiului realizat, persoanele care au consumat la prima masa biscuiti, gogosi sau prajituri au afirmat ca le-a fost mai putin foame pe parcursul zilei si chiar au pierdut in greutate. Cu toate acestea, este recomandat sa faci alegeri inteligente in ceea ce priveste consumul dulciurilor.

Dulciurile pot fi sanatoase, cu o conditie esentiala

In primul rand, nu toate dulciurile contin zahar alb, iar unele sunt bogate in substante nutritive. Aceste produse pot fi mai greu de gasit in magazine, dar nimic nu te opreste sa le prepari singura, la tine acasa. Exista retete de deserturi care contin miere, fructe, lactate sau cereale, iar unele nici nu necesita coacere. Vei avea nevoie doar de un aparat electrocasnic eficient precum acesta, care iti va usura munca si te va ajuta sa pregatesti o multime de retete intr-un timp foarte scurt. Poti pregati niste briose grozave sau o portie de clatite americane pufoase si gustoase in doar 10-15 minute si vei avea energie pe parcursul intregii zile

Ciocolata poate avea si beneficii

Consumata in cantitati moderate, ciocolata are beneficii neasteptate. Conform unei cercetari realizate de organizatia de sanatate Cochrane, consumul regulat ajuta la scaderea tensiunii arteriale. De asemenea, datorita continutului sau bogat in antioxidanti, ciocolata diminueaza riscul de afectiuni cardiovasculare, printre care infarctul miocardic si accidentul vascular cerebral.

Un alt efect pozitiv al acestui aliment este combaterea depresiei. Anumite substante continute de cacao au un rol de stimulare a endorfinelor. O alta substanta ce se regaseste in ciocolata, denumita teobromina, are proprietati asemanatoare cafeinei, care contribuie la accelerarea metabolismului si la arderea caloriilor. Ceea ce este important de retinut e faptul ca beneficiile se refera la consumul ciocolatei cu continut ridicat de cacao, de minimum 65%.

Inghetata si aportul de calciu

Un alt desert recomandat este inghetata. Aceasta poate fi consumata chiar zilnic, fara a-ti influenta in mod negativ dieta. Dimpotriva, un articol publicat de Abc News explica faptul ca inghetata poate favoriza pierderea in greutate. Acest lucru se datoreaza continutului de calciu, pentru ca atunci cand organismul tau nu primeste aportul de calciu necesar, stocheaza grasime. Portia recomandata este de o cupa pe zi.

Nu mai este necesar sa mananci dulciuri doar ocazional, sau sa te simti vinovata atunci cand nu poti rezista tentatiei. Unele dulciuri sunt sanatoase si recomandate, ba mai mult, iti pot chiar influenta in mod pozitiv dieta.