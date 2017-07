Un articol realizat impreuna cu dr. PAUL DRAGOMIR, Medic primar gastroenterologie, Doctor in stiinte medicale, Centrul Medical Medsana

Sistemul imun este paznicul organismului, o adevarata armata ce are drept rol principal apararea impotriva microorganismelor (bacterii, virusuri), care, odata ajunse in corp, pot determina boli specifice cu consecinte uneori severe. Tot acesta asigura si apararea importiva infestarilor parazitare, precum si “recunoasterea” si “inlaturarea” celulelor si tesuturilor proprii organismului care sunt alterate si care nu isi mai indeplinesc functia fiziologica.

Este evidenta asadar importanta deosebita a unui sistem imunitar functional, care sa realizeze “supravegherea imunologica” a organismului si sa “intervina” prompt atunci cand este cazul.

Este bine de mentionat ca sistemul imunitar, la fel a orice alta componenta cheie a corpului uman, trebuie sa ramana in echilibru: “prea putin” poate lasa corpul fara aparare in vreme ce “prea mult” risca sa dea nastere unui organism super-reactiv sau chiar unei boli autoimune. Acesta este poate cel mai important motiv pentru care “cresterea imunitatii” prin suplimente si “licori magice”, o practica foarte populara in sezoanele de tranzitie si nu numai, este o indatorire ce trebuie lasata exclusiv in seama medicilor.

Automedicatia este daunatoare in aceste situatii, mai ales daca exista si afectiuni asociate, care trebuie mentionate la controlul medical in vederea stabilirii oportunitatii unui astfel de trament. De asemenea exista medicamente care, desi utile sau chiar obligatoriu de administrat in anumite afectiuni, scad imunitatea – de aceea nu se vor administra decit la recomandarea medicului, care va realiza si o urmarire a efectelor adverse ale acestor medicamente, in timp.

Ceea ce fiecare dintre noi poate face singur pentru a veni in ajutorul sistemului imun si fara a risca extremele este sa isi asigure o alimentatie corecta, echilibrata si bogata in substante antioxidante, substante care reduc sau impiedica complet efectul nociv al radicalilor liberi de oxigen, responsabili de degradarea celulara si a tesuturilor.

Substantele antioxidante principale sunt vitamina C, vitamina E, beta-carotenul si alti carotenoizi.

1. Vitamina C se gaseste in – broccoli, varza de Bruxelles, conopida, portocale, grapefruit, nectarine, kiwi, papaya, pepene galben, capsuni, cartofi dulci, rosii, ardei

2. Vitamina E se gaseste in – broccoli, morcovi, nuci, dovleac, papaya, mango, spanac, ardei rosu, seminte de mustar, seminte de floarea soarelui

3. Beta-carotenul si carotenoizii se gasesc in – broccoli, morcovi, ardei verde, spanac, cartofi dulci, rosii, dovleac, piersici, nectarine, caise, pepene verde, pepene galben, grapefruit roz, mango.

Merele, prunele, strugurii rosii, ceapa, vinetele, fasolea contin si ele antioxidanti.

Alte alimente contin substante (in mare masura antioxidante si ele) care ajuta la “stimularea” sistemului imun, in diferitele componente si etape ale sale sunt: scoicile, crabii si alte fructe de mare (seleniu), somonul (acizi grasi de tip omega 3), iaurtul care contine culturi lactice active (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis), usturoiul (compusi care contin sulf), ciupercile, ceaiul verde.

Toate aceste alimente, legume si fructe trebuie consumate insa impreuna cu alimente care aduc si aport proteic, lipidic si glucidic, pentru un regim igienodietetic echlibrat, care “sa tina bolile la distanta”.

Photo by Brooke Lark on Unsplash