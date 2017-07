In sezonul cald, trebuie sa acordam o atentie deosebita culturilor de bacterii vii care formeaza microflora intestinala si vaginala, deoarece incidenta aparitiilor unor infectii este mai ridicata acum. Nivelul nostru natural de bacterii benefice scade zilnic din cauza factorilor de stres, a inaintarii in varsta, a medicamentelor (de exemplu antibioticele), a calatoriilor, a dietei sarace in elemente nutritive sau a nivelului ridicat de zahar.

Dezechilibrul dintre bacteriile benefice si cele nocive cauzeaza tulburari ale tractului urinar, tulburari digestive manifestate prin balonare, crampe, tranzit greoi, intoleranta la anumite alimente si scaderea imunitatii. Putem insa evita toate aceste efecte neplacute prin administrarea unui probiotic adaptat nevoilor noastre. Probioticele sunt microorganisme vii care atunci cand sunt administrate corect, aduc beneficii de sanatate organismului.

Constientizand importanta culturilor vii pentru sanatatea intregului organism, OptiBac Probiotics ofera o gama complexa de probiotice pentru afectiuni specifice, avand la baza cele mai cercetate tulpini din lume. Studiile clinice sustin eficienta produselor Optibac, a caror formulare este rezistenta la aciditatea din stomac si nu necesita refrigerare. Concentratia de bacterii vii ramane viabila cand ajunge in intestin sau in tractul vaginal in functie de destinatia produsului si este garantata pana la data de expirare a produsului.

Gratie expertizei vaste in domeniul microbiologiei, fiecare produs OptiBac are la baza tulpini diferite de probiotice care colonizeaza anumite sectiuni ale intestinului in functie de afectiunea pentru care sunt administrate.

Vara exista o predispozitie mai accentuata catre aparitia unor tulburari ale tractului urinar si vaginal, manifestate prin candidoze, vaginoze bacteriene sau cel mai frecvent, infectii urinare.

OptiBac Probiotics pentru flora vaginala contine 2 tulpini de probiotice (Lactobacillus reuteri RC-14 si Lactobacillus rhamnosus GR-1) care au fost dovedite clinic ca tranziteaza tractul gastro-intestinal si patrund in tractul vaginal, unde colonizeaza si adera la celulele epiteliale vaginale. Lactobacilii sunt bacteriile care constituie baza florei vaginale (in proportie de 90%), ei fiind responsabili de pastrarea unui mediu vaginal normal acid cu pH <4,5. Acest mediu vaginal acid reprezinta una dintre armele impotriva diverselor infectii cu bacterii patogene sau cu ciuperci.

Cu o concentratie de 2,3 miliarde de bacterii/capsula OptiBac pentru flora vaginala este un adjunvant ideal in tratarea candidozelor sau a infectiilor urinare, accelerand vindecarea acestora si prevenind totodata recidiva. Testat clinic pe un esantion de peste 2,500 de femei la nivel mondial, OptiBac pentru flora vaginala inhiba bacteriile patogene, restabilind nivelul optim al pH-ului.

Poate fi utilizat si de catre femei aflate la menopauza, femei insarcinate si mame care alapteaza. In plus, nu contine lactoza sau gluten si este indicat si pentru vegetarieni.

Produsele OptiBac sunt disponibile in Farmaciile Help Net, iar in luna iulie OptiBac Probiotics pentru flora vaginala are o reducere de 30%!

foto prima pagina: MaleWitch, Shutterstock